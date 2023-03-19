Ефект до двох років? Що таке пудрове напилення брів і кому воно підходить

Індустрія краси змінюється чи не щодня. Нові технології та способи задовольнити бажання клієнтів вражають. Тепер тренд очолюють густі й доглянуті брови. Але фарбувати та ламінувати їх раз на місяць виходить доволі витратно. Читай у нашому матеріалі, що таке пудрове напилення брів — усі за і проти такої процедури.

Пудрове напилення брів: що це

Щоб мати гарні й доглянуті брови, жінки дедалі частіше вибирають пудрове напилення. Адже після такої процедури догляд за бровами потрібен мінімальний. Детальніше про пудрові брови розповіла майстриня Ксенія Кобилянська Фактам ICTV.

Пудрове напилення брів — це сучасна техніка внесення пігменту на шкіру для красивих і гармонійних відтінків. Проте часто їх називають іншими словосполученнями, адже це маркетинговий хід, а техніка нанесення однакова.

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Їх називають піксельні, нано-напилення, тіньове розтушовування, оксамитові брови тощо, — пояснює майстриня Ксенія Кобилянська.

Пудрові брови є одним із найновіших напрямів розвитку в перманентному макіяжі. Саме напилення здійснюється за допомогою мікропроколювань голкою, якою вводять пігмент. Він уводиться точково і розтушовується для досягнення природного ефекту.

Брови після такої процедури виглядають натурально, ніби нафарбовані декоративною косметикою.

Ефект пудрового напилення триває до двох років. Згодом пігмент світлішає, розщеплюється та безслідно виводиться з організму, — каже майстриня.

Як роблять пудрові брови

Під час процедури рідні волоски не зачіпають, тому ризик випадіння волосся чи припинення росту нульовий. Волосяні цибулини розташовані глибше, ніж проникає голка з пігментом.

Процедура здійснюється на глибині до 1 мм шкіри — це найвищі шари. Спершу майстер оглядає клієнта та враховує особливості обличчя, малює ескіз. Далі потрібно підібрати колір пігменту, щоб він був максимально природним, пасував до кольору очей, шкіри, волосся.

Процес напилення брів триває до 40 хвилин. Після процедури майстер дає вказівки, як доглядати за бровами перший час.

Після того як майстер намалює ескіз майбутнього напилення, він має обов’язково показати його тобі. Лише після твоєї згоди майстер може починати нанесення пудрових брів! — зазначила майстриня.

Пудрове напилення брів: усі за і проти процедури

Пудрове напилення брів роблять не тільки для того, щоб менше доглядати за бровами, а й з інших міркувань. Наприклад, така процедура може приховати шрами в зоні брів, дати бажаний колір, візуально підняти хвостик брів тощо.

Техніка не має обмежень у віці, тому пудрове напилення брів роблять жінки будь-якого віку, — ділиться майстриня Ксенія Кобилянська.

Пудрове напилення брів можна робити:

Якщо у тебе світлі брови й темне волосся (щоб вирівняти колір).

Власницям нерівномірних брів.

Якщо хочеться змінити колір та насиченість.

Якщо волоски брів швидко вигорають на сонці.

Жінкам, які мають світле волосся.

Не можна робити пудрове напилення брів тим, хто має:

Алергічні реакції на препарати.

Цукровий діабет, інсулінозалежність.

Онкологію, ВІЛ, СНІД, гепатит.

Погане згортання крові, бронхіальну астму, підвищений тиск, ниркову недостатність.

Хронічні захворювання на стадії загострення.

Дерматит.

Опіки, рани, подряпини в зоні брів.

Сиве волосся (пігмент не береться).

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