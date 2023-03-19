Эффект до двух лет? Что такое пудровое напыление бровей и кому оно подходит

Индустрия красоты меняется каждый день. Новые технологии и способы удовлетворить желания клиентов поражают. Теперь тренд возглавляют густые и ухоженные брови. Но красить и ламинировать их раз в месяц получается достаточно затратно. Читай в нашем материале, что такое пудровое напыление бровей — все “за” и “против” такой процедуры.

Пудровое напыление бровей: что это

Чтобы иметь красивые и ухоженные брови, женщины все чаще выбирают пудровое напыление. Ведь после такой процедуры уход за бровями минимальный. Подробнее о пудровых бровях рассказала мастер Ксения Кобылянская Фактам ICTV.

Пудровое напыление бровей — это современная техника внесения пигмента на кожу для красивых и гармоничных оттенков. Однако часто их называют другими словосочетаниями, ведь это маркетинговый ход, а техника нанесения одинаковая.

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Их называют пиксельные, нано-напыление, теневое растушевывание, бархатные брови и т. д., — объясняет мастер Ксения Кобылянская.

Пудровые брови являются одним из новейших направлений развития в перманентном макияже. Само напыление производится с помощью микропрокалываний иглой, которой вводят пигмент. Он вводится точечно и растушевывается для достижения естественного эффекта.

Брови после такой процедуры выглядят натурально, словно накрашены декоративной косметикой.

Эффект пудрового напыления длится до двух лет. Впоследствии пигмент становится светлее, расщепляется и бесследно выводится из организма, — говорит мастер.

Как делают пудровые брови

Во время процедуры родные волоски не затрагивают, поэтому риск выпадения волос или прекращения роста нулевой. Волосяные луковицы расположены глубже, чем проникает игла с пигментом.

Процедура осуществляется на глубине до 1 мм кожи — это самые высокие слои. Сначала мастер осматривает клиента и учитывает особенности лица, рисует эскиз. Далее нужно подобрать цвет пигмента, чтобы он был максимально естественным, подходил к цвету глаз, кожи, волос.

Процесс напыления бровей длится до 40 минут. После процедуры мастер дает указания, как ухаживать за бровями первое время.

После того как мастер нарисует эскиз будущего напыления, он обязательно должен показать его тебе. Только после твоего согласия мастер может начинать нанесение пудровых бровей! — отметила мастер.

Пудровое напыление бровей: все за и против процедуры

Пудровое напыление бровей делают не только для того, чтобы меньше ухаживать за бровями, но и из других соображений. Например, такая процедура может скрыть шрамы в зоне бровей, дать желаемый цвет, визуально приподнять хвостик бровей и т. д.

Техника не имеет ограничений в возрасте, поэтому пудровое напыление бровей делают женщины всех возрастов, — делится мастер Ксения Кобылянская.

Пудровое напыление бровей можно делать:

Если у тебя светлые брови и темные волосы (чтобы выровнять цвет).

Обладательницам неравномерных бровей.

Если хочется изменить цвет и насыщенность.

Если волоски бровей быстро выгорают на солнце.

Женщинам со светлыми волосами.

Нельзя делать пудровое напыление бровей тем, у кого:

Аллергические реакции на препараты.

Сахарный диабет, инсулинозависимость.

Онкология, ВИЧ, СПИД, гепатит.

Плохая свертываемость крови, бронхиальная астма, повышенное давление, почечная недостаточность.

Хронические заболевания в стадии обострения.

Дерматит.

Ожоги, раны, царапины в зоне бровей.

Седые волосы (пигмент не берется).

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