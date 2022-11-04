Что нельзя делать после увеличения губ — объясняет эксперт

Процедура увеличения губ пользуется большой популярностью в Украине. Но девушки могут слишком увлечься контурной коррекцией. В результате забывают, что после процедуры нужно придерживаться точных рекомендаций врачей.

Читай, что можно и нельзя делать после увеличения губ гиалуроновой кислотой, в материале.

Врач-косметолог Ангелина Андрущак рассказала, кому можно делать контурную пластику губ.

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Показания к процедуре:

недостаточный объем, тонкие от природы губы;

сухость губ;

нечеткий контур;

опущение уголков рта;

асимметрия губ;

неудовлетворенность формой.

Эксперт также отмечает, что перед тем, как колоть любой препарат в губы, нужно ознакомиться с противопоказаниями:

беременность и период кормление грудью;

онкологические заболевания;

аутоиммунные заболевания;

эпилепсия;

заболевания крови (гемофилия);

сахарный диабет и другие хронические заболевания в стадии декомпенсации;

обострение воспалительных заболеваний;

повышенная температура тела;

ранее введены небиодеградируемые инъекционные имплантаты в зоне проведения процедуры;

заболевания кожи в месте предполагаемой инъекции;

аллергические реакции;

склонность к образованию келоидных рубцов.

По словам врача, некоторые женщины забывают о том, что категорически запрещено делать после процедуры увеличения губ.

Для того чтобы не нанести вред своему организму, следуй подробной инструкции.

Что нельзя делать после увеличения губ

Есть острое, соленое и горячее, пить горячие напитки, которые могут спровоцировать сильные отеки и затянуть период реабилитации;

Употреблять продукты с острыми или твердыми частицами, чтобы не травмировать нежную кожу и не инфицировать папулы.

Трогать или массировать губы во избежание миграции геля и деформации.

Делать любые активные движения губами (широко открывать полость рта, сильно улыбаться, страстно целоваться, посещать стоматолога), как минимум первую неделю, чтобы не спровоцировать трещин и разрывов кожи губ, которая сильно натягивается от гиалуроновой кислоты и требует времени для ее распределения в тканях и восстановления.

Употреблять спиртные напитки. Алкоголь расширяет сосуды, что увеличивает отек, а этанол приводит к обезвоживанию, накоплению излишней жидкости и быстрому выведению препарата из кожи.

Принимать лекарственные средства, нарушающие процесс свертывания крови (нурофен, аспирин), что может спровоцировать кровоподтеки.

Курить. Дым пересушивает и без того травмированную кожу, а никотин сужает сосуды, замедляя регенерацию тканей.

Наносить помаду и пользоваться декоративной косметикой, которая создает своего рода пленку на губах и препятствует проникновению воздуха, необходимого для быстрого заживления папул.

Подвергаться воздействию высоких температур и ультрафиолета (сауна, баня, горячий душ или ванна), ускоряющих биодеградацию гиалуроновой кислоты и нивелирующих полученный результат.

Заниматься интенсивными спортивными тренировками, усиливающими приток крови к лицу и провоцирующими гиперемию тканей.

Плавать в бассейне, где хлорированная вода пересушивает кожу губ, и в открытых водоемах из-за риска развития инфекций в области папул.

Спать на животе или лицом в подушку, чтобы не создать диспропорциональность верхней и нижней губы.

Делать перманентный татуаж губ, потому что филлер имеет свойство рассасываться, и полученный эффект впоследствии будет смотреться ненатурально.

Если подойти к контурной пластике губ ответственно и следовать рекомендациям, процедура принесет ожидаемый результат, поможет получить красивые и натуральные губы, привлекающие восторженные взгляды окружающих.

После увеличения губ можно много улыбаться и разминать их при необходимости, — добавила врач.

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