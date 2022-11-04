Что нельзя делать после увеличения губ — объясняет эксперт

Процедура увеличения губ пользуется большой популярностью в Украине. Но девушки могут слишком увлечься контурной коррекцией. В результате забывают, что после процедуры нужно придерживаться точных рекомендаций врачей.
Читай, что можно и нельзя делать после увеличения губ гиалуроновой кислотой, в материале.
Врач-косметолог Ангелина Андрущак рассказала, кому можно делать контурную пластику губ.
Эксперт также отмечает, что перед тем, как колоть любой препарат в губы, нужно ознакомиться с противопоказаниями:
По словам врача, некоторые женщины забывают о том, что категорически запрещено делать после процедуры увеличения губ.
Для того чтобы не нанести вред своему организму, следуй подробной инструкции.
Если подойти к контурной пластике губ ответственно и следовать рекомендациям, процедура принесет ожидаемый результат, поможет получить красивые и натуральные губы, привлекающие восторженные взгляды окружающих.
После увеличения губ можно много улыбаться и разминать их при необходимости, — добавила врач.
После увеличения губ можно много улыбаться и разминать их при необходимости, — добавила врач.
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