Влияет не только на лицо: какие последствия длительного использования ботокса

Ботокс — одна из самых популярных косметических процедур для разглаживания морщин, широко используемых современными женщинами.

Эти инъекции давно стали частью косметического бизнеса. По оценкам, ежегодно производят около 3 млн инъекций. В основе препарата лежит нейротоксин, производимый бактерией Clostridium botulinum, возбудителем ботулизма.

Хотя у ботокса репутация безопасной процедуры, ученые находят ранее неисследованные негативные последствия вещества. Детальнее о них у разных исследователей расспрашивали BBC.

Как действует инъекция ботокса

Процедура выполняется с помощью ботулотоксина, который попадает непосредственно в выбранную мышцу и влияет на нервные клетки.

Ботулотоксин блокирует передачу импульсов от мозга к мышечным тканям, временно ослабляя их сокращение. В результате мимические морщинки разглаживаются, а лицо выглядит моложе. Этот эффект сохраняется до полугода.

Ботокс считается безопасным и эффективным, однако исследования показывают, что длительное использование препарата может иметь долгосрочные последствия.

К стандартным побочным эффектам относятся боль, отек или легкие кровоподтеки в месте инъекции, а также головная боль и симптомы гриппа в течение первых 24 часов.

Иногда может появиться временная слабость и дряблость лица.

Но есть и более серьезные реакции. В апреле 2024 года несколько Центров по контролю и профилактике заболеваний США сообщили о негативных реакциях на поддельный или неправильно использованный ботокс у 22 женщин от 25 до 59 лет.

Они имели следующие негативные симптомы:

нечеткость или двоение в глазах;

затруднение глотания и дыхания;

невнятная речь;

усталость и слабость.

11 женщин госпитализировали, а шестерых из них лечили от ботулизма — заболевания, поражающего нервную систему. Оно может привести к параличу мышц и даже смерти.

Некоторые начали утверждать, что ботулотоксин может выходить за пределы места инъекции. Однако оказалось, что все пострадавшие получили нелицензированный ботокс от неподготовленных или неквалифицированных специалистов в местах, не являющихся медицинскими учреждениями.

А в 2023 году было зафиксировано 67 случаев отравления ботулотоксином среди людей, которые проходили медицинскую процедуру для похудения в частной клинике в Измире, Турция.

Насколько опасен ботулотоксин

— Если ботулинический токсин — качественный, он не вызовет активного побочного действия, даже если немного выходит за пределы места инъекции, — утверждает Аш Мосахеби, профессор пластической хирургии в Университетском колледже Лондона.

Он также добавляет, что пациент обычно получает малую дозу токсина, которая не может вызвать ботулизм. Однако проблема в том, что есть немало подделок, которые плохо изготовлены и плохо контролируются.

И если к подделкам нет вопросов, то насколько безопасен сам ботулинический токсин, вызывает любопытство.

Исследования 2020 года обнаружили, что серьезные побочные эффекты от косметических инъекций ботокса, о которых сообщали регуляторы в США, случаются редко. Риск серьезного побочного действия был в 33 раза выше при терапевтическом применении ботокса, чем при косметическом.

Это объясняется тем, что ботулинотерапию иногда назначают для лечения мигрени, спазмов шеи, потливости, гиперактивного мочевого пузыря, косоглазия и других заболеваний.

Исследование, проведенное профессором Мосахеби и его коллегами в 2023 году, показало, что 69% респондентов имели длительные побочные эффекты: боль, тревожность и мигрень.

Последствия длительного действия ботокса

О долгосрочных осложнениях, которые вызывают так называемые уколы красоты, известно не так много, ведь большинство клинических испытаний продолжались в среднем полгода.

Но некоторые исследования показали, что долговременная косметическая ботулинотерапия уменьшает естественную подвижность лица. У людей, которые регулярно делали инъекции, менялся состав мышц и внешний вид.

— Мускулы лица ничем не отличаются от других мышечных групп. Если мышцу, вызывающую морщины на вашем лице, парализовать ботоксом, то через некоторое время она атрофируется, и у вас будет ослаблена мимика, — объясняет Мосахеби.

В 2015 году ученые под руководством Фредерика Менье из Квинслендского университета в Австралии выяснили, что ботокс, который используют в косметологии для устранения морщин, способен проникать в центральную нервную систему.

Ученые впервые смогли рассмотреть отдельные молекулы ботулотоксина в нервных волокнах. Однако дозы ботулотоксина, использованные в исследовании, были значительно выше, чем применяемые в косметологии.

Никаких побочных эффектов, связанных с попаданием препарата в ЦНС, зафиксировано не было. Впрочем, есть доказательства, что длительные процедуры ботокса влияют на способность распознавать эмоции.

Ученые из Калифорнийского университета провели исследование, в котором 10 женщинам показывали фото счастливых и грустных людей.

Затем вводили ботокс и демонстрировали фото второй раз, наблюдая за реакциями мозга с помощью магнитно-резонансной томографии до и после инъекций.

Оказалось, что активность миндалевидного тела — мозгового центра, отвечающего за эмоциональную обработку, изменилась при просмотре фото после ботокса.

Они также зафиксировали изменения в веретеновидной извилине — части мозга, что помогает распознавать лицо и объекты.

Причина в том, как именно наш мозг узнает эмоции других. Когда мы видим выражение счастья или печали, мы его неосознанно копируем. Это помогает понимать чувства других людей.

Но из-за того, что ботокс парализует мышцы лица, люди больше не могут имитировать выражение лица других, что потенциально делает их менее отзывчивыми.

Как избежать подделок вещества

Производитель ботокса Allergan Aesthetics призывает обращаться только к лицензированным медицинским специалистам, а в идеале в медицинские учреждения.

Однако профессор пластической хирургии Аш Мосахеби провел анализ британской индустрии косметических инъекций и обнаружил, что 68% косметологов, которые вводят ботокс, не являются врачами.

Но он также уверен: если соблюдать правила безопасности и выбирать сертифицированных специалистов, то побочных эффектов ботокса можно избежать.

С ним соглашается Фредерик Менье из Квинслендского университета.

— Ботокс действительно широко используется. Были побочные эффекты, но их следует рассматривать в контексте миллионов пациентов, которые начали применять его с 1980-90-х годов.

А что нельзя делать после инъекций ботокса, мы рассказывали в нашем материале.

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