Здоров'я та краса

Впливає не лише на обличчя: які наслідки тривалого використання ботоксу

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 25 Травня 2024, 20:30
ботокс
Фото: Unsplash

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