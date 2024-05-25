Впливає не лише на обличчя: які наслідки тривалого використання ботоксу

Ботокс — одна з найпопулярніших косметичних процедур для розгладження зморшок, яку широко використовують сучасні жінки.

Ці ін’єкції давно стали частиною косметичного бізнесу. За оцінками, щорічно проводять близько 3 млн ін’єкцій. В основі препарату лежить нейротоксин, який виробляє бактерія Clostridium botulinum, збудник ботулізму.

Хоч ботокс має репутацію безпечної процедури, вчені знаходять раніше недосліджені негативні наслідки речовини. Детальніше про них у різних дослідників розпитували BBC.

Як діє ін’єкція ботоксу

Процедура виконується за допомогою ботулотоксину, який потрапляє безпосередньо в обраний м’яз і впливає на його нервові клітини.

Ботулотоксин блокує передачу імпульсів від мозку до м’язових тканин, тимчасово послаблюючи їхнє скорочення. В результаті мімічні зморшки розгладжуються, а обличчя виглядає молодшим. Цей ефект зберігається до півроку.

Ботокс вважається безпечним та ефективним, однак дослідження показують, що тривале використання цього препарату може мати довгострокові наслідки.

До стандартних побічних ефектів належать біль, набряк або легкі синці у місці ін’єкції, а також головний біль і симптоми грипу протягом перших 24 годин. Іноді може з’явитися тимчасова слабкість і в’ялість обличчя.

Але є й серйозніші реакції. У квітні 2024 року декілька Центрів з контролю та профілактики захворювань США повідомили про негативні реакції на підроблений або неправильно використаний ботокс у 22 жінок від 25 до 59 років.

Вони мали такі негативні симптоми:

нечіткість або двоїння в очах;

утруднення ковтання й дихання;

невиразне мовлення;

втома й слабкість.

11 жінок ушпиталили, а шістьох з них лікували від ботулізму — захворювання, що вражає нервову систему і може призвести до паралічу м’язів і навіть смерті.

Дехто почав стверджувати, що ботулотоксин може виходити за межі місця ін’єкції. Однак виявилось, що усі постраждалі отримали неліцензований ботокс від непідготовлених чи некваліфікованих фахівців у місцях, які не є медичними закладами.

А у 2023 році зафіксували 67 випадків отруєння ботулінічним токсином серед людей, які проходили медичну процедуру для схуднення у приватній клініці в Ізмірі, Туреччина.

Наскільки небезпечним може бути ботулотоксин

— Якщо ботулінічний токсин якісний, він не викличе активної побічної дії, навіть якщо трохи виходить за межі місця ін’єкції, — стверджує Аш Мосахебі, професор пластичної хірургії в Університетському коледжі Лондона.

Він також додає, що пацієнт зазвичай отримує малу дозу токсину, яка не може викликати ботулізм. Однак проблема в тому, що є чимало підробок, які погано виготовлені й погано контролюються.

І якщо до підробок немає питань, то те, наскільки безпечним є сам ботулінічний токсин викликає цікавість.

Дослідження 2020 року виявили, що серйозні побічні ефекти від косметичних ін’єкцій ботоксу, про які повідомляли регулятори в США, трапляються рідко. Ризик серйозної побічної дії був у 33 рази вищим при терапевтичному застосуванні ботоксу, ніж при косметичному.

Це пояснюється тим, що ботулінотерапію іноді призначають для лікування мігрені, спазмів шиї, пітливості, гіперактивного сечового міхура, косоокості та інших захворювань.

А дослідження, проведене професором Мосахебі та його колегами у 2023 році, показало, що 69% респондентів мали тривалі побічні ефекти: біль, тривожність та мігрень.

Наслідки тривалої дії ботоксу

Про довгострокові ускладнення, які викликають так звані уколи краси, відомо не так багато, адже більшість клінічних випробувань тривали в середньому півроку.

Але деякі дослідження показали, що довготривала косметична ботулінотерапія зменшує природну рухливість обличчя. У людей, які регулярно робили ін’єкції, змінювався склад м’язів та зовнішній вид.

— М’язи обличчя нічим не відрізняються від інших м’язових груп. Якщо м’яз, який викликає зморшки на вашому обличчі, паралізувати ботоксом, то через деякий час він атрофується, і у вас буде ослаблена міміка, — пояснює Мосахебі.

У 2015 році вчені під керівництвом Фредеріка Меньє з університету Квінсленду в Австралії з’ясували, що ботокс, який використовують в косметології для усунення зморшок, здатен проникати у центральну нервову систему.

Вчені вперше змогли роздивитись окремі молекули ботулотоксину у нервових волокнах. Однак дози ботулотоксину, використані в дослідженні, були значно вищі, ніж ті, що застосовують в косметології.

Жодних побічних ефектів, пов’язаних з потраплянням препарату до центральної нервової системи, зафіксовано не було. Втім є докази, що тривалі процедури ботоксу впливають на здатність розпізнавати емоції.

Вчені з Каліфорнійського університету провели дослідження, у якому 10 жінкам показували фото щасливих та сумних людей.

Потім вводили ботокс і ​​демонстрували фото вдруге, спостерігаючи за реакціями мозку за допомогою магнітно-резонансної томографії до і після ін’єкцій.

Виявилося, що активність мигдалеподібного тіла — мозкового центру, який відповідає за емоційну обробку, змінилася під час перегляду фото після ботоксу. Вони також зафіксували зміни у веретеноподібній звивині — частині мозку, що допомагає розпізнавати обличчя й об’єкти.

Причина в тому, як саме наш мозок розпізнає емоції інших. Коли ми бачимо вираз щастя або суму, ми його неусвідомлено копіюємо. Це допомагає розуміти почуття інших людей.

Але через те, що ботокс паралізує м’язи обличчя, люди більше не можуть імітувати вираз обличчя інших, що потенційно робить їх менш чуйними.

Як уникнути підробок речовини

Виробник ботоксу Allergan Aesthetics закликає звертатись лише до ліцензованих медичних фахівців, а в ідеалі до медичних закладів.

Проте професор пластичної хірургії Аш Мосахебі провів аналіз британської індустрії косметичних ін’єкцій і виявив, що 68% косметологів, які вводять ботокс, не є лікарями.

Однак він також певен: якщо дотримуватися правил безпеки та обирати сертифікованих спеціалістів, то побічних ефектів ботоксу можна уникнути.

З ним погоджується Фредерік Меньє з університету Квінсленду.

— Ботокс дійсно широко використовується. Були побічні ефекти, але їх треба розглядати в контексті мільйонів пацієнтів, які почали застосовувати його з 1980-90-х років.

А що не можна робити після ін’єкцій ботоксу ми розповідали в нашому матеріалі.

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