Знайшли відповіді на твої запитання. Ін’єкційна косметологія — що це, кому можна робити та де межа: розповідає косметологиня

Краса, звісно, врятує наш світ. Особливо в час, коли процедури краси та молодості доступні нам у будь-якому місці та для бюджету різних рівнів. Жінки та чоловіки нерідко приходять до лікаря й за так званими уколами краси — косметологічними ін’єкціями.

Навколо теми ін’єкцій існує багато чуток та міфів, але як розібратися, що з цього правда?

Про те, що таке ін’єкційна косметологія, в якому віці її можна робити, приховані небезпеки та чи кожна процедура є стресом для організму, — ми поговорили з косметологинею та членкинею Української асоціації лікарів дерматовенерологів і косметологів Дарією Тіщенко.

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Що таке ін’єкційна косметологія і для чого вона потрібна

— Ін’єкційна косметологія — це сучасний метод корекції вікових змін, естетичних недоліків, а найголовніше — профілактика передчасного старіння шкіри, — пояснює косметологиня.

— Важливо розуміти, що, наприклад, ботокс — це не просто історія про “прибрати зморшки”, а насамперед — превентивна дія їх появи. Так само можна сказати про інші ін’єкційні методики: мезотерапію, біоревіталізацію, плазмотерапію тощо.

У різні шари шкіри вводять високоактивні речовини для отримання естетичного результату, — каже Дарія Тіщенко.

Існує багато видів ін’єкційних методик. Але своїм пацієнтам лікарка завжди говорить, що у будь-якої процедури є виключно індивідуальні показання.

Розглянемо кілька з основних видів ін’єкційної косметології.

Мезотерапія — це введення в шкіру амінокислот, вітамінів, гіалуронової кислоти та коензимів, яка показана, якщо: необхідна профілактика старіння шкіри; є дрібні зморшки; шкіра — пориста та жирна; купероз, акне або постакне; пігментація; сухість або втрата еластичності шкіри.

Біоревіталізація — це метод внутрішньошкірних ін’єкцій гелю на основі природної гіалуронової кислоти, завдяки чому у шкірі створюються сприятливі та, головне, фізіологічні умови реабілітації клітин, які не виснажують її ресурси.

Внаслідок відновлення структури атонічної, сухої шкіри, що старіє, її тонус та еластичність поступово покращуються.

Плазмотерапія — сучасний метод ін’єкційного омолодження та лікування запальних захворювань шкіри. А основною відмінністю плазмотерапії є те, що у шкіру вводиться не синтетичний матеріал, а власна кров (плазма).

А основною відмінністю плазмотерапії є те, що у шкіру вводиться не синтетичний матеріал, а власна кров (плазма). Ботулінотерапія — сучасний метод корекції та профілактики мімічних зморшків, лікування гіпергідрозу, лікування рубців та алопеції.

профілактики мімічних зморшків, Контурна пластика — ін’єкційна методика омолодження шкіри шляхом введення у шкіру стабілізованої гіалуронової кислоти.

Коли можна робити ін’єкції, а коли — ні

Дарія каже: тут можна вигадати або створити власні рекомендації, але це так не працює.

Немає вікових показань. Є індивідуальні показання пацієнта, пов’язані з його станом шкіри, генетикою, стилем життя та інше.

— Я як лікар працюю не тільки з обличчям, а з усією шкірою. До мене звертаються підлітки, в яких є розтяжки, акне та рубці постакне. Тут ми не можемо чекати 18-річчя, бо потім буде набагато складніше вилікувати та прибрати недоліки.

Тому за згодою батьків ми інколи робимо ін’єкції з 15 років, — ділиться косметологиня.

А ось стосовно протипоказань, то тут список є дещо ширшим. Наприклад, через приховані небезпеки для організму, які може помітити лікар.

Протипоказання для ін’єкцій краси:

вагітність;

лактація;

онкологія;

епілепсія;

загострення хронічних хвороб;

підвищення температури тіла.

— Є приховані небезпеки й дуже важливо, щоб з пацієнтом працював досвідчений лікар дерматокосметолог, який постійно підвищує свою кваліфікацію, слідкує за новинками, читає іноземну літературу, використовує у своїй практиці тільки зареєстровані, клінічно доведені препарати, — наголошує Дарія Тіщенко.

Важливо, щоб лікар-дерматокосметолог вмів з цим працювати, бо якщо допомога була вчасною та ефективною, все буде добре й без ускладнень.

Адже кожна людина є унікальною, тож і реакція організму на такі втручання може бути різною.

Де межа між красою та здоров’ям

Косметологиня жартує: у лікаря, звичайно! Адже саме косметолог чи дерматолог стежить за результатом ін’єкційної косметології у свого пацієнта.

— Все залежить від спеціаліста та побажань пацієнта. У своїй практиці я доволі часто відмовляю в деяких процедурах, бо насамперед лікар відповідає за результат і естетику.

Іноді пацієнти хочуть додати зайвого об’єму на обличчі й тут вже вирішує лікар, буде він це робити, чи ні.

Чи кожна процедура — це стрес для організму

— Ні, звичайно. Я обожнюю ін’єкції за умовно швидкий результат, відсутність реабілітації, безпечність та ефект, — каже лікарка. За її словами, лікар завжди готує пацієнта: призначить план лікування, має детально розповісти план процедур та результати, які отримає пацієнт.

Якщо ж людина взагалі не готова до ін’єкційних методик заздалегідь, стресує завчасно, має невдалий досвід — лікар зобов’язаний допомогти, використовуючи інші безін’єкційні методики.

Результат завжди буде. Просто з роками його буде отримати все важче.

— Моя рекомендація — не затягувати. У склад мезотерапії чи біоревіталізації входить гіалуронова кислота, вітаміни, полінуклеотиди. Ці речовини необхідні для нашого організму, не тільки для шкіри. Вони здатні запускати синтез колагену, еластину, що так важливо для регенерації та омолодження шкіри, — каже косметологиня.

Існують також інші ін’єкції, які також відомі як уколи схуднення. Чи безпечні вони та що про них варто знати, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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