Здоров'я та краса

У сучасному світі ін’єкції — це нормально: чому чоловіки ходять до косметолога і що роблять собі

Богдана Макалюк, редакторка сайту 26 Вересня 2022, 15:00
Косметолог для чоловіків
Фото: Pexels

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