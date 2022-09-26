У сучасному світі ін’єкції — це нормально: чому чоловіки ходять до косметолога і що роблять собі

У 21 столітті вже нікого нічим не здивуєш. Ми боремося за рівні права і стаємо все більш толерантними.

Тому чоловіки останніми роками стали більше доглядати за собою і не соромитися цього.

Фарбувати волосся, робити манікюр, носити прикраси — те, що раніше вважалося не чоловічою справою, почало бути прийнятним для всіх.

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Також чоловіки не соромляться ходити до косметолога та навіть робити різні ін’єкції.

Косметологиня Ольга Аншукова розповіла, на які процедури найчастіше приходять чоловіки.

Зараз у сучасній косметології вже немає гендерних кліше.

— І чоловіки приходять уже не до жіночого лікаря-косметолога, а до лікаря ін’єкційної косметології.

За словами Ольги, чоловіки теж хочуть бути охайними, доглянутими, бо публічна та соціальна активність зростає.

Найпопулярніші процедури

Фахівчиня каже, що чоловіки найчастіше обирають процедури ботулотоксину, щоб прибрати заломи на лобі.

А також підкреслюють свої гендерні особливості, гармонізують обличчя.

Часто звертаються з проблемою гіпергідрозу — підвищеною пітливістю долонь.

До мене своїх чоловіків приводять зазвичай дружини або їхні подруги, або ж приходять за порадою друзів.

Адже вони не соромляться в сучасному світі користуватися ін’єкційною косметологією. До цього всі ставляться адекватно.

Також Ольга каже, що ціни на процедури для чоловіків відрізняються, адже того ж ботулотоксину йде вдвічі більше, ніж для жінок, і філери для чоловіків коштують дорожче.

Наш зовнішній вигляд впливає на наше самовідчуття. Якийсь прищик чи заїда можуть зробити нас невпевненими у собі. Раніше ми розповідали, чому з’являються заїди в куточках губ та як із ними боротися.