Здоров'я та краса

Постійно з’являються заїди в куточках губ — розповімо чому та як їх лікувати

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Лютого 2022, 15:00
Чому виникають заїди та як з ними боротися
Фото: Pexels

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