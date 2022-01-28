Частіше скрабувати та пропити ліки проти паразитів: топ-5 міфів про акне та способи боротьби з ним

Побутує думка, що вугрі є суто підлітковою проблемою, яку потрібно з усією стійкістю та терпінням перерости. Та зітнутися з проблемою акне може кожен.

Оскільки, як зазначає дерматологиня Вікторія Геб, його причиною є генетична схильність. На своїй сторінці в Instagram вона спростувала найпоширеніші міфи, які точаться довкола цієї хвороби.

Акне діагностують приблизно у 85% людей на певному етапі життя, — говорить фахівчиня.

Вона пояснює, що вилікувати його раз і назавжди неможливо, бо це хронічне захворювання, схильне до рецидивів. Натомість радить підтримувати шкіру обличчя за допомогою засобів догляду.

А ще не користуватися неперевіреною інформацію, яка часто призводить до загострення перебігу хвороби.

Зокрема, експертка вказує на такі топ-5 міфів, що нині заполонили інтернет:

Демодекс — причина акне

Це помилкова думка. Тож не потрібно його шукати й намагатися лікувати.

Демодекс (захворювання шкіри, яке спричиняється мікроскопічним кліщем — ред.) — умовно патогенна флора, яка в нормі живе на будь-якому типі шкіри.

За активних висипань його кількість збільшується, та це не є причиною для лікування, наголошує фахівчиня.

Чистки та пілінги лікують акне

Теж хибне твердження.

Чистки та пілінги рекомендовано проводити лише у ремісії для боротьби з постакне та зменшення кількості комедонів (забиті пори, що призводять до утворення вугрів — ред.).

Антибіотики та протиглистяні засоби допомагають позбутися акне

Дієвість цих медпрепаратів у боротьбі з акне не доведена, отже, малоефективна.

Гастроентеролог, гінеколог та ендокринолог лікують акне

Акне лікує лише лікар-дерматолог або ж разом з цими спеціалістами.

Існують карти висипань, які можуть вказати на проблеми з певним органом

Збій та запальні процеси в роботі будь-якого органа не позначаються висипанням на шкірі та не пов’язані з акне.

Шкіра — самостійний орган і може мати свої захворювання.

Наостанок Вікторія Геб наголошує: маючи акне, важливо вчасно звернутися до лікаря та підібрати схему, яка буде дійсно дієва у профілактиці та ремісії висипань.

Турбуєшся про здоров’я своєї шкіри та хочеш знати більше про те, що може завадити її сяйнистому вигляду? Тоді радимо почитати, чому не варто зловживати тональним кремом.