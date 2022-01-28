Чаще скрабировать и пропить лекарства от паразитов: топ-5 мифов об акне и способах борьбы с ним

Существует мнение, что угри представляют собой сугубо подростковую проблему, которую нужно со всей стойкостью и терпением перерасти. Но столкнуться с проблемой акне может каждый.

Поскольку, как отмечает дерматолог Виктория Геб, его причиной является генетическая предрасположенность. На своей странице в Instagram она опровергла самые распространенные мифы, существующие вокруг этой болезни.

Акне диагностируют примерно у 85% людей на определенном этапе жизни, говорит специалист.

Она объясняет, что вылечить его раз и навсегда невозможно, потому что это хроническое и рецидивирующее заболевание. И советует поддерживать кожу лица с помощью средств ухода.

А еще не пользоваться непроверенной информацией, которая часто приводит к обострению течения болезни.

В частности, эксперт указывает на такие топ-5 мифов, которые сегодня заполонили интернет:

Демодекс — причина акне

Это ошибочное мнение. Так что не нужно его искать и пытаться лечить.

Демодекс (заболевание кожи, вызываемое микроскопическим клещом — ред.) — условно патогенная флора, которая в норме живет на любом типе кожи.

При активных высыпаниях его количество увеличивается, но это не является поводом для лечения, отмечает специалист.

Чистки и пилинги лечат акне

Тоже ложное утверждение.

Чистки и пилинги рекомендуется проводить только в ремиссии для борьбы с постакне и уменьшения количества комедонов (забитые поры, приводящие к образованию угрей — ред.).

Антибиотики и противоглистные средства помогают избавиться от акне

Действенность этих медпрепаратов при борьбе с акне не доказана, следовательно, малоэффективна.

Гастроэнтеролог, гинеколог и эндокринолог лечат акне

Акне лечит только врач-дерматолог или совместно с этими специалистами.

Существуют карты высыпаний, которые могут указать на проблемы с определенным органом

Сбой и воспалительные процессы в работе любого органа не сказываются высыпанием на коже и не связаны с акне.

Кожа — самостоятельный орган и может иметь свои болезни.

Напоследок Виктория Геб отмечает, если у вас есть акне, то важно вовремя обратиться к врачу и подобрать схему, которая будет действительно эффективна в профилактике и ремиссии высыпаний.

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