Чаще скрабировать и пропить лекарства от паразитов: топ-5 мифов об акне и способах борьбы с ним

Существует мнение, что угри представляют собой сугубо подростковую проблему, которую нужно со всей стойкостью и терпением перерасти. Но столкнуться с проблемой акне может каждый.
Поскольку, как отмечает дерматолог Виктория Геб, его причиной является генетическая предрасположенность. На своей странице в Instagram она опровергла самые распространенные мифы, существующие вокруг этой болезни.
Акне диагностируют примерно у 85% людей на определенном этапе жизни, говорит специалист.
Акне диагностируют примерно у 85% людей на определенном этапе жизни, говорит специалист.
Она объясняет, что вылечить его раз и навсегда невозможно, потому что это хроническое и рецидивирующее заболевание. И советует поддерживать кожу лица с помощью средств ухода.
А еще не пользоваться непроверенной информацией, которая часто приводит к обострению течения болезни.
В частности, эксперт указывает на такие топ-5 мифов, которые сегодня заполонили интернет:
Это ошибочное мнение. Так что не нужно его искать и пытаться лечить.
Демодекс (заболевание кожи, вызываемое микроскопическим клещом — ред.) — условно патогенная флора, которая в норме живет на любом типе кожи.
Демодекс (заболевание кожи, вызываемое микроскопическим клещом — ред.) — условно патогенная флора, которая в норме живет на любом типе кожи.
При активных высыпаниях его количество увеличивается, но это не является поводом для лечения, отмечает специалист.
Тоже ложное утверждение.
Чистки и пилинги рекомендуется проводить только в ремиссии для борьбы с постакне и уменьшения количества комедонов (забитые поры, приводящие к образованию угрей — ред.).
Чистки и пилинги рекомендуется проводить только в ремиссии для борьбы с постакне и уменьшения количества комедонов (забитые поры, приводящие к образованию угрей — ред.).
Действенность этих медпрепаратов при борьбе с акне не доказана, следовательно, малоэффективна.
Акне лечит только врач-дерматолог или совместно с этими специалистами.
Сбой и воспалительные процессы в работе любого органа не сказываются высыпанием на коже и не связаны с акне.
Сбой и воспалительные процессы в работе любого органа не сказываются высыпанием на коже и не связаны с акне.
Кожа — самостоятельный орган и может иметь свои болезни.
Напоследок Виктория Геб отмечает, если у вас есть акне, то важно вовремя обратиться к врачу и подобрать схему, которая будет действительно эффективна в профилактике и ремиссии высыпаний.
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