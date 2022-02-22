Постоянно появляются заеды в уголках губ? Расскажем почему и как их лечить

Правда же бесит, когда твой красивый образ или удачный макияж портят заеды? Они вызывают дискомфорт, мы чувствуем себя неуверенно. К тому же, они болят, чешутся и мешают.

Особенно сейчас, когда мы вынуждены носить маски. С одной стороны, они помогают скрыть проблему, а с другой — усугубляют ее.

Мы привыкли думать, что заеды появляются, потому что мы взяли чужую ложку или поцеловались с кем-то. А как на самом деле, почему появляются заеды?

Об этом подробно рассказала врач-дерматолог и косметолог, специалист anti-age медицины Наталья Колтунова в своем интервью для Наталии Гоций.

Виды заед

Все заеды можно разделить на две большие группы: которые возникают от бактериальной инфекции и дрожжевые.

Бактериальные чаще всего вызываются стрептококком.

Дрожжевые — грибами рода кандида или другими дрожжевыми грибами.

Также дерматолог рассказывает, что заеды могут появляться и неинфекционными путями. Например, от недостатка витаминов группы В или железа.

— Если заеды часто повторяются, их нужно лечить вместе с гастроэнтерологами, потому что обычно нарушен микробиоциноз или микрофлора ротовой полости или кишечника, — говорит дерматолог.

Как их лечить

Если заеды бактериальные — их лечат антибиотиками. Если дрожжевые — противогрибковыми средствами.

А если заеды имеют другую природу, целесообразно применять смягчающие кортикостероидные мази, гормональные.

При заедах можно использовать комбинированные средства, где содержаться и антибиотики, и противогрибковые средства.

Поцелуи могут также привести к заедам. Ведь мы так можем заразиться инфекцией.

Но все зависит от нашего иммунитета — насколько он слабый или сильный. Он должен самостоятельно бороться с болезненной микрофлорой.

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