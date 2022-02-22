Здоровье и красота

Постоянно появляются заеды в уголках губ? Расскажем почему и как их лечить

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 февраля 2022, 15:00
Чому виникають заїди та як з ними боротися
Фото: Pexels

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