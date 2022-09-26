Здоровье и красота

В современном мире инъекции — это нормально: почему мужчины ходят к косметологу и что делают себе

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 сентября 2022, 15:00
Косметолог для чоловіків
Фото: Pexels

Больше новостей
Допомога депортованим українцям: чат-бот від Міністерства реінтеграції
Ищешь, как эвакуироваться или вернуться на Родину? Минреинтеграции запустило чат-бот для депортированных украинцев
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Як отримати допомогу від Червоного Хреста українським переселенцям
Красный Крест не остался в стороне: рассказываем, как получить финансовую помощь от организации
McDonald's як замовити
Голодные игры за БигМак: как заказать доставку из McDonald’s
Смотреть больше

Материалы по теме

Як прибрати темні кола під очима
Стресс, недосып, проблемы со здоровьем? Рассказываем, как избавиться от темных кругов под глазами
Продукти, що впливають на акне
Продукты, которые провоцируют акне: пять врагов здоровой кожи
Как снять нарощенные ресницы
Если не успеваешь к любимому мастеру: как снять нарощенные ресницы дома
Чистка обличчя в домашніх умовах
Беспокоят черные точки, угри или сыпь? Как очистить лицо в домашних условиях

Видео
0:12:14
Чи буде ядерний удар по Україні — Олег Жданов про ймовірність

Чего ждать от ядерного шантажа Путина — мнение эксперта Олега Жданова
дрон-камікадзе
Одессу снова атаковали дроны-камикадзе. Рассказываем подробности обстрела и что это за оружие
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 26 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Найвідоміші воєнні трибунали
Нюрнбергский, Токийский и Югославский — рассказываем о самых известных военных трибуналах в истории
0:06:38
Як підтримати людину після полону
Меньше прикосновений и больше теплых слов: Тайра рассказала, как помочь тем, кто вернулся из плена
0:04:39
Рідні звільнених вперше побачили своїх героїв після полону
Звонки, шок и слезы. Родные наших защитников откровенно о первых разговорах и состоянии героев после плена
Протести в Ірані: смерть Махса Аміні — що відомо
“Неправильно носила хиджаб”. Трагичное убийство в Иране, которое привело к массовым протестам в стране
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 25 вересня 2022
Ночные взрывы в Запорожье: россияне выпустили десять ракет по областному центру — последствия прилетов
0:02:41
Військове навчання у Львові
Обучение высшему пилотажу: бывшие американские морпехи делятся опытом с нашими бойцами во Львове
Обстріл Одеси 25 вересня
Утренний обстрел Одессы. Россияне снова атаковали центр города дронами-камикадзе — что известно
Больше видео
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Читать дальше
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
McDonald's як замовити
Читать дальше
Голодные игры за БигМак: как заказать доставку из McDonald’s

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь