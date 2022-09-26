В современном мире инъекции — это нормально: почему мужчины ходят к косметологу и что делают себе

В 21 веке уже никого ничем не удивишь. Мы боремся за равные права и становимся все более толерантными.

Поэтому мужчины в последние годы стали больше ухаживать за собой и не стесняться этого.

Красить волосы, делать маникюр, носить украшения — все то, что раньше считалось не мужским занятием, начало становиться нормой для всех.

Также мужчины не стесняются ходить к косметологу и даже делать разные инъекции.

Косметолог Ольга Аншукова рассказала, на какие процедуры чаще всего приходят мужчины.

Сейчас в современной косметологии уже отсутствуют гендерные клише.

И мужчины приходят уже не к женскому врачу-косметологу, а к доктору инъекционной косметологии.

По словам Ольги, так случилось потому, что мужчины тоже хотят быть аккуратными, ухоженными, ведь публичная и социальная активность возрастает.

Популярные процедуры

Специалист говорит, что мужчины чаще всего записываются на процедуры ботулотоксина, чтобы убрать заломы на лбу.

А также подчеркивают свои гендерные особенности, гармонизируют лицо.

Часто обращаются с проблемой гипергидроза — повышенной потливостью ладоней.

Ко мне своих мужчин приводят обычно жены или их подруги, либо же приходят по совету друзей.

Они не стесняются, ведь в современном мире к инъекционной косметологии все относятся адекватно.

Так же Ольга говорит, что цены на процедуры для мужчин отличаются, ведь того же ботулотоксина идет в два раза больше, чем для женщин, и филлеры для мужчин стоят дороже.

Наш внешний вид влияет на то, как мы себя чувствуем. Какой-нибудь прыщик или заеда могут сделать нас неуверенными в себе. Ранее мы рассказывали, почему появляются заеды в уголках губ и как с ними бороться.