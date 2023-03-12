Здоров'я та краса

У пошуках примарної краси. Чим настільки небезпечні ін’єкції для схуднення та які можуть бути наслідки

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Березня 2023, 21:00
ін'єкції для схуднення
Фото: Unsplash

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У пошуках примарної краси. Чим настільки небезпечні ін’єкції для схуднення та які можуть бути наслідки
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