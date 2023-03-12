У пошуках примарної краси. Чим настільки небезпечні ін’єкції для схуднення та які можуть бути наслідки

Скільки б не залишалось невирішених загадок всесвіту, люди все одно продовжують пошуки примарної краси.

Деякі процедури та модні тенденції навіть часом бували небезпечними для життя. Однак кожному поколінню доводиться вчитись на власних помилках та дізнаватись на власному досвіді, як у гонитві за зовнішньою уявною досконалістю, втрачається внутрішнє здоров’я.

Так одним з нових модних віянь стали ін’єкції краси, які мають багато як палких пошановувачів, так і противників. Та все ж таки залишається єдина істина — варто насамперед досліджувати кожну процедуру детально, аби не нашкодити собі.

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Тому розповідаємо детальніше про нові ін’єкції ліполітиками, які набирають популярності, а також, які небезпеки вони несуть за собою.

Що таке ліполітики

Ліполітики — препарати, які розщеплюють жирові клітини та виводять продукти розпаду з організму через лімфу та кров.

Їхніми основними компонентами є дезоксихолат натрію та фосфатидилхоліни. Ці речовини руйнують оболонку жирових клітин, зберігають холестерин у розчинному стані та пришвидшують його виведення з організму.

Раніше ліполітики використовували для розщеплення холестеринових бляшок. Однак останнім часом їх застосовують у косметології з метою швидкого схуднення.

Кому заборонено застосовувати ліполітики

діти;

вагітні;

жінки на грудному вигодовуванні;

хворі на епілепсію;

люди з порушенням згортання крові;

люди, які мають захворювання печінки та нирок;

люди з ендокринними та аутоімунними патологіями;

онкохворі.

Яка небезпека застосування ліполітиків

Попри привабливий опис ліполітиків, їхнє використання може бути шкідливим для здоров’я людини.

Насамперед варто знати, що під час виведення ліполітиків з організму можуть виникнути синці, набряки, почервоніння на шкірі та підвищення температури тіла.

Якщо вибрати неправильно препарат, то може з’явитись печіння, запалення, ущільнення шкіри, підшкірні крововиливи та гулі.

Проте це лише найменша шкода від цих препаратів, адже самостійне їх введення може бути небезпечним для життя. Якщо людина не знає фізіологію обличчя, то може неправильно ввести препарат та порушити власну міміку, а також призвести до виникнення нерівностей на шкірі.

Крім того, існує ризик травмування судинно-нервового пучка, або ж призвести до формування виразок чи втрати зору, якщо ін’єкцію було введено в обличчя.

Якщо ж такий укол краси роблять не у стерильних умовах, то існує високий ризик занести інфекцію, або ж отримати у подарунок некроз шкіри.

Також часом для гарного зовнішнього вигляду достатньо простого догляду. Читай, як розібратись у косметичних засобах та правильно їх підібрати.

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