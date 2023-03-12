В поисках призрачной красоты. Почему так опасны инъекции для похудения и какие могут быть последствия

Сколько бы ни оставалось нерешенных загадок вселенной, люди все равно продолжают поиски призрачной красоты.

Некоторые процедуры и модные тенденции бывают опасны для жизни. Однако каждому поколению приходится учиться на собственных ошибках и узнавать на собственном опыте, как в погоне за внешним мнимым совершенством, теряется внутреннее здоровье.

Так одним из новых модных веяний стали инъекции красоты, имеющие много как горячих почитателей, так и противников. И все же остается единственная истина — стоит, прежде всего, исследовать каждую процедуру подробно, чтобы не навредить себе.

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Поэтому рассказываем подробнее о новых инъекции липолитиками, которые набирают популярность, а также, какие опасности они несут за собой.

Что такое липолитики

Липолитики — препараты, которые расщепляют жировые клетки и выводят продукты распада из организма через лимфу и кровь.

Их основными компонентами являются дезоксихолат натрия и фосфатидилхолины. Эти вещества разрушают оболочку жировых клеток, сохраняют холестерин в растворимом состоянии и ускоряют его выведение из организма.

Раньше липолитики использовали для расщепления холестериновых бляшек. Однако в последнее время их применяют в косметологии с целью быстрого похудения.

Кому запрещено применять липолитики

дети;

беременные;

женщины на грудном вскармливании;

больные эпилепсией;

люди с нарушением свертывания крови;

люди с заболеваниями печени и почек;

люди с эндокринными и аутоиммунными патологиями;

онкобольные.

Чем опасны липолитики

Несмотря на привлекательное описание липолитиков, их использование может быть вредным для здоровья человека.

Прежде всего, следует знать, что при выведении липолитиков из организма могут возникнуть кровоподтеки, отеки, покраснения на коже и повышение температуры тела. Если выбрать неправильно препарат, может появиться жжение, воспаление, уплотнение кожи, подкожные кровоизлияния и шишки.

Однако это лишь малейший вред от этих препаратов, ведь самостоятельное их введение может быть опасным для жизни. Если человек не знает физиологию лица, может неправильно ввести препарат и нарушить собственную мимику, а также привести к возникновению неровностей на коже.

Кроме того, существует риск травмирования сосудисто-нервного пучка, или же привести к формированию язв или потере зрения, если инъекция была введена в лицо.

Если же такой укол красоты делают не в стерильных условиях, то существует высокий риск занести инфекцию, или получить в подарок некроз кожи.

Также иногда для хорошего внешнего вида достаточно простого ухода. Читай, как разобраться в косметических средствах и правильно подобрать их.

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