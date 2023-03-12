Здоровье и красота

В поисках призрачной красоты. Почему так опасны инъекции для похудения и какие могут быть последствия

Даниэла Долотова, редактор сайта 12 марта 2023, 21:00
ін'єкції для схуднення
Фото: Unsplash

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