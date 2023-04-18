Нашли ответы на твои вопросы. Инъекционная косметология — что это, кому можно делать и где предел: рассказывает косметолог

Красота, конечно, спасет наш мир. Особенно в то время, когда процедуры красоты и молодости доступны нам в любом месте и для бюджета разных уровней. Женщины и мужчины нередко приходят к врачу за так называемыми уколами красоты — косметологическими инъекциями.

Вокруг темы инъекций существует много слухов и мифов, но как разобраться, что из этого правда?

Что такое инъекционная косметология, в каком возрасте ее можно делать, скрытые опасности и каждая ли процедура является стрессом для организма, — мы поговорили с косметологом и членом Украинской ассоциации врачей дерматовенерологов и косметологов Дарией Тищенко.

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Что такое инъекционная косметология и для чего она нужна

Инъекционная косметология — это современный метод коррекции возрастных изменений, эстетических недостатков, а самое главное — профилактика преждевременного старения кожи, — объясняет косметолог.

— Важно понимать, что, например, ботокс — это не просто история о “коррекции морщин”, а в первую очередь — превентивное действие их появления. Так же можно сказать о других инъекционных методиках: мезотерапии, биоревитализации, плазмотерапии и прочее.

В разные слои кожи вводят высокоактивные вещества для получения эстетического результата, — говорит Дарья Тищенко.

Существует множество видов инъекционных методик. Но своим пациентам врач всегда говорит, что у любой процедуры есть исключительно индивидуальные показания.

Рассмотрим несколько основных видов инъекционной косметологии.

Мезотерапия —— это введение в кожу аминокислот, витаминов, гиалуроновой кислоты и коэнзимов, которая показана, если: необходима профилактика старения кожи; есть мелкие морщинки; кожа пористая и жирная; купероз, акне или постакне; пигментация; сухость или потеря эластичности кожи

Биоревитализация — это метод внутрикожных инъекций геля на основе природной гиалуроновой кислоты, благодаря чему в коже создаются благоприятные и, главное, физиологические условия реабилитации клеток, которые не истощают ее ресурсы.

В результате восстановления структуры атонической, сухой стареющей кожи, ее тонус и эластичность постепенно улучшаются.

Плазмотерапия — современный метод инъекционного омоложения и лечения воспалительных заболеваний кожи. Основным отличием плазмотерапии является то, что в кожу вводится не синтетический материал, а собственная кровь (плазма).

Ботулинотерапия — современный метод коррекции и профилактики мимических морщин, лечение гипергидроза, лечение рубцов и алопеции.

Контурная пластика — инъекционная методика омоложения кожи путем введения в кожу стабилизированной гиалуроновой кислоты.

Когда можно делать инъекции, а когда — нет

Дарья говорит: здесь можно придумать или создать собственные рекомендации, но это так не работает.

Нет возрастных показаний. Имеются индивидуальные показания пациента, связанные с состоянием кожи, генетикой, стилем жизни и прочее.

— Я как врач работаю не только с лицом, а со всей кожей. Ко мне обращаются подростки, у которых есть растяжки, акне и рубцы постакне. Здесь мы не можем ждать 18-летия, потому что потом будет гораздо сложнее вылечить и убрать недостатки.

Поэтому с согласия родителей мы иногда делаем инъекции с 15 лет, — делится косметолог.

А вот относительно противопоказаний, то здесь список несколько шире. Например, из-за скрытых опасностей для организма, которые может заметить врач.

Противопоказания для инъекций красоты:

беременность;

лактация;

онкология;

эпилепсия;

обострение хронических заболеваний;

повышение температуры тела.

— Есть скрытые опасности и очень важно, чтобы с пациентом работал опытный врач дерматокосметолог, который постоянно повышает свою квалификацию, следит за новинками, читает иностранную литературу, использует в своей практике только зарегистрированные, клинически доказанные препараты, — отмечает Дария Тищенко.

Важно, чтобы врач-дерматокосметолог умел с этим работать, потому что если помощь была своевременной и эффективной, все будет хорошо и без осложнений.

Ведь каждый человек уникален, поэтому и реакция организма на такие вмешательства может быть разной.

Где граница между красотой и здоровьем

Косметолог шутит: у врача, конечно! Ведь именно косметолог или дерматолог следит за результатом инъекционной косметологии своего пациента.

— Все зависит от специалиста и пожеланий пациента. В своей практике я довольно часто отказываю в некоторых процедурах, потому что в первую очередь врач отвечает за результат и эстетику.

Иногда пациенты хотят добавить лишний объем на лице и здесь уже решает врач, будет он это делать или нет.

Каждая ли процедура — это стресс для организма

— Нет, конечно. Я обожаю инъекции за условно быстрый результат, отсутствие реабилитации, безопасность и эффект, — говорит врач. По ее словам, врач всегда готовит пациента: назначит план лечения, подробно расскажет о плане процедур и результатах, которые получит пациент.

Если человек вообще не готов к инъекционным методикам изначально, боится раньше времени, имеет неудачный опыт — врач обязан помочь, используя другие безинъекционные методики.

Результат всегда будет. Просто с годами его будет получить все труднее.

— Моя рекомендация — не затягивать. В состав мезотерапии или биоревитализации входит гиалуроновая кислота, витамины, полинуклеотиды. Эти вещества нужны для нашего организма, не только лишь для кожи. Они способны запускать синтез коллагена, эластина, что так важно для регенерации и омоложения кожи, — говорит косметолог.

Есть и другие инъекции, которые также известны как уколы похудения. Безопасны ли они и что о них следует знать, мы писали в нашем другом материале.

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