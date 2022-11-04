Що не можна робити після збільшення губ — пояснює експертка

Процедура збільшення губ дуже популярна в Україні. Втім, дівчата бувають надто захоплені контурною корекцією. А відтак забувають, що після процедури потрібно дотримуватися точних рекомендацій лікарів.
Читай, що можна і не можна робити після збільшення губ гіалуроновою кислотою, в матеріалі.
Лікарка-косметологиня Ангеліна Андрущак розповіла, кому можна робити контурну пластику губ.
Експертка також зазначає, що перед тим, як колоти будь-який препарат у губи, потрібно ознайомитися з протипоказаннями:
За словами лікаря, деякі жінки забувають про те, що категорично заборонено робити після процедури збільшення губ. Для того, щоб не нашкодити організму, дотримуйся детальної інструкції.
Якщо підійти до контурної пластики губ відповідально і дотримуватися рекомендацій, то процедура принесе лише очікуваний результат, допоможе отримати гарні та натуральні губи, що приваблюють захоплені погляди оточення.
Після збільшення губ можна багато посміхатися та розминати вуста за необхідності, — додала лікарка.
Після збільшення губ можна багато посміхатися та розминати вуста за необхідності, — додала лікарка.
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