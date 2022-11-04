Що не можна робити після збільшення губ — пояснює експертка

Процедура збільшення губ дуже популярна в Україні. Втім, дівчата бувають надто захоплені контурною корекцією. А відтак забувають, що після процедури потрібно дотримуватися точних рекомендацій лікарів.

Читай, що можна і не можна робити після збільшення губ гіалуроновою кислотою, в матеріалі.

Лікарка-косметологиня Ангеліна Андрущак розповіла, кому можна робити контурну пластику губ.

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Показання до процедури:

недостатній об’єм, тонкі від природи губи;

сухість губ;

нечіткий контур;

опущення куточків рота;

асиметрія губ;

незадоволення формою.

Експертка також зазначає, що перед тим, як колоти будь-який препарат у губи, потрібно ознайомитися з протипоказаннями:

вагітність та період лактації;

онкологічні захворювання;

аутоімунні захворювання;

епілепсія;

захворювання крові (гемофілія);

цукровий діабет та інші хронічні захворювання у стадії декомпенсації;

загострення запальних захворювань;

підвищена температура тіла;

раніше введені ін’єкційні імпланти, що не біодеградуються, в зоні проведення процедури;

захворювання шкіри в місці передбачуваної ін’єкції;

алергічні реакції;

схильність до утворення келоїдних рубців.

За словами лікаря, деякі жінки забувають про те, що категорично заборонено робити після процедури збільшення губ. Для того, щоб не нашкодити організму, дотримуйся детальної інструкції.

Що не можна робити після збільшення губ

Їсти гостре, солоне та гаряче, пити гарячі напої, адже це може спровокувати сильні набряки та суттєво затягне період реабілітації. Вживати будь-які продукти з гострими або твердими частинками, щоб не травмувати ніжну шкіру та не інфікувати папули. Чіпати або масажувати губи, щоб уникнути міграції гелю та деформації. Робити будь-які активні рухи губами (широко відкривати ротову порожнину, сильно посміхатися, пристрасно цілуватися, відвідувати стоматолога), як мінімум перший тиждень, щоб не спровокувати тріщин і розривів шкіри губ, яка сильно натягується від гіалуронової кислоти і потребує часу для її розподілу в тканинах та відновлення. Вживати спиртні напої. Алкоголь розширює судини, збільшуючи набряк, а етанол призводить до зневоднення, накопичення зайвої рідини та швидкого виведення препарату зі шкіри. Приймати лікарські засоби, які порушують процес згортання крові (нурофен, аспірин), що може спровокувати синці. Курити. Дим пересушує і без того травмовану шкіру, а нікотин звужує судини, уповільнюючи регенерацію тканин. Наносити помаду та користуватися декоративною косметикою, яка створює свого роду плівку на губах і перешкоджає проникненню повітря, необхідного для швидкого загоєння папул. Піддаватися впливу високих температур та ультрафіолету (сауна, лазня, гарячий душ або ванна), що прискорюють біодеградацію гіалуронової кислоти та нівелюють отриманий результат. Займатися інтенсивними спортивними тренуваннями, що посилюють приплив крові до обличчя та провокують гіперемію тканин. Плавати в басейні, де хлорована вода пересушує шкіру губ, та у відкритих водоймах через ризик розвитку інфекцій в зоні папул. Спати на животі або обличчям у подушку, щоб не створити диспропорційності верхньої та нижньої губи. Робити перманентний татуаж губ, тому що філер має властивість розсмоктуватися, і отриманий ефект згодом виглядатиме ненатурально.

Якщо підійти до контурної пластики губ відповідально і дотримуватися рекомендацій, то процедура принесе лише очікуваний результат, допоможе отримати гарні та натуральні губи, що приваблюють захоплені погляди оточення.

Після збільшення губ можна багато посміхатися та розминати вуста за необхідності, — додала лікарка.

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