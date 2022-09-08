Якщо не встигаєш до улюбленого майстра: як зняти нарощені вії вдома

Трапляється, коли немає змоги приїхати в салон, щоб зняти війки у свого майстра. Робота, затори та безліч інших справ надовго відкладають процедуру.

У цьому матеріалі читай інформацію про те, як правильно зняти нарощені вії в домашніх умовах.

Як зняти нарощені вії в домашніх умовах: прості та безпечні методи

Знімати штучні вії в домашніх умовах — процедура не з приємних. Якщо її проводити самостійно і без найменшої підготовки, можна вирвати з повік не тільки накладні, а й натуральні вії.

Щоб зняти нарощені вії вдома, тобі необхідно поставитися до справи особливо уважно.

Для цього знадобиться:

Кремовий ремувер. Якщо ти хочеш попрощатися зі штучними віями швидко та безпечно, краще замов спеціальний засіб для зняття вій — кремовий ремувер. Він не має різкого запаху та не викликає неприємних відчуттів, а також добре видаляє нарощені вії у домашніх умовах.

Олія. Нарощені вії вдома можна зняти за допомогою будь-якої олії: соняшникової, оливкової, обліпихової, рицинової чи кокосової. Втім, цей метод доволі довгий, якщо порівнювати з тим, як знімати вії ремувером.

Крем. Хорошим жирним кремом можна видалити штучні вії. Водночас слідкуй, щоб крем не потрапив в очі і не подразнював сітківку ока. Щоб безпечно зняти нарощені вії вдома, використовуй небагато крему.

Як зняти нарощені вії вдома кремовим ремувером:

Візьми ватний диск та розріж його навпіл.

Закрий очі й набери засіб спеціальною щіточкою.

Промащуй війки делікатно, щоб щіточка не подразнила натуральні вії та повіки.

Тримай засіб п’ять – сім хвилин. Протирати очі при цьому не можна.

Вмийся та добре промий вії.

Як зняти нарощені вії вдома олією та кремом

Спосіб зняття нарощених вій вдома кремом та олією такий самий, як і ремувером. Однак крем або олію на лінію росту вій потрібно нанести на всю ніч.

Якщо після процедури деякі нарощені вії залишилися, повтори її ще раз.

Як знімають нарощені вії в салоні

Найбезпечніше знімати штучні вії саме в салоні краси. У досвідченого майстра процедура займає менш як десять хвилин, а ризики занести в очі інфекцію або пошкодити вії значно менші.

У професійному салоні нарощені вії найчастіше знімають ремувером: гелевим або кремовим. Гелевий ремувер діє швидше і завдяки консистенції менше потрапляє в очі. Саме тому більшість салонів працюють саме з ним.

Способи зняття вій у салоні та вдома майже не відрізняються. Втім, професіонал не тільки допоможе тобі позбутися набридливих вій, а й зекономить час та нерви.

Раніше ми розповідали, як полегшити гострий зубний біль самотужки.

Підписуйся на наш Telegram та читай новинки!