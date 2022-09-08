Якщо не встигаєш до улюбленого майстра: як зняти нарощені вії вдома

Трапляється, коли немає змоги приїхати в салон, щоб зняти війки у свого майстра. Робота, затори та безліч інших справ надовго відкладають процедуру.
У цьому матеріалі читай інформацію про те, як правильно зняти нарощені вії в домашніх умовах.
Знімати штучні вії в домашніх умовах — процедура не з приємних. Якщо її проводити самостійно і без найменшої підготовки, можна вирвати з повік не тільки накладні, а й натуральні вії.
Щоб зняти нарощені вії вдома, тобі необхідно поставитися до справи особливо уважно.
Для цього знадобиться:
Спосіб зняття нарощених вій вдома кремом та олією такий самий, як і ремувером. Однак крем або олію на лінію росту вій потрібно нанести на всю ніч.
Якщо після процедури деякі нарощені вії залишилися, повтори її ще раз.
Найбезпечніше знімати штучні вії саме в салоні краси. У досвідченого майстра процедура займає менш як десять хвилин, а ризики занести в очі інфекцію або пошкодити вії значно менші.
У професійному салоні нарощені вії найчастіше знімають ремувером: гелевим або кремовим. Гелевий ремувер діє швидше і завдяки консистенції менше потрапляє в очі. Саме тому більшість салонів працюють саме з ним.
Способи зняття вій у салоні та вдома майже не відрізняються. Втім, професіонал не тільки допоможе тобі позбутися набридливих вій, а й зекономить час та нерви.
Раніше ми розповідали, як полегшити гострий зубний біль самотужки.
Підписуйся на наш Telegram та читай новинки!