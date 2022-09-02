Аби зберегти нерви й час: тримай гарні зачіски в школу на кожен день

З початком нового навчального року багато матусь бідкаються – де знайти сили й час, аби зібрати дітей в школу і нічого не забути? Особливо зараз, після довготривалої пандемії та навчання вдома, креативу і часу на ранкові збори катастрофічно не вистачає.

Якщо ваша школярка вимагає зробити красиву і стильну зачіску в школу, щоб виділитися серед однокласниць, дивіться нашу підбірку стильних зачісок для школи, які можна зробити всього за 5 хвилин.

Пучки з косичками на середнє волосся в школу

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Для початку вам потрібно розділити волосся на дві частини та зробити посередині рівний пробір. Після цього треба заплести дві косички та згорнути їх в бічні пучки. З кількох пасм потрібно зробити дві маленьких косички.

Якщо хочете зробити образ жіночнішим та стильнішим, додайте в маленькі косички спеціальні кільця для волосся, які продаються у будь-якому магазині косметики. А якщо зачісці для школи потрібно надати додатковий шарм, можна залишити на волі ще кілька пасм і завити їх у дрібні кучерики.

Високий хвіст на довге волосся з косичками

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Якщо ваша донька цурається звичайних хвостиків в школі, можете показати їй цікаву альтернативу. Найголовніше – не сильно затягувати волосся у хвіст, аби ваша школярка почувалася на уроках комфортно та впевнено.

Якщо хочете розслабити образ, резинку у хвостику стягуйте мінімально. Цікавим доповненням до зачіски для школи стануть косички із пасм, які теж робляться швидко, легко та безболісно.

Зачіска в школу: гофре на будь-яку довжину волосся

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Якщо у вас вдома завалялися щипці для волосся – нумо робити укладку з гофре, цікаву зачіску в школу! Якщо ваша школярка хотіла б збільшити прикореневий об’єм – гофре справляється з цим завданням. Створюючи дрібні або середні пасма, вони піднімають локони над шкірою голови.

Такий спосіб отримання прикореневого об’єму підходить і власницям коротких стрижок, і довговолосим дівчаткам. Секрет простий: надто багато об’єму не буває! А гофре – найзручніший метод його створення, адже користуватися щипцями зовсім не складно.

Укладка на будь-яку довжину волосся

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Укладка вирівнювачем – найшвидша зачіска для школи, яка не потребує багато часу та аксесуарів: ні заколок, ні резинок. Однак вам потрібно пам’ятати, що користуватися таким методом укладки щодня не можна, адже це може згубно позначитися на здоров’ї волосся.

Якщо донька носить чубчик, в ідеалі потрібно використовувати два вирівнювачі: з широкими пластинами для випрямлення основної частини волосся і з дрібними — для роботи з чубком.

Ну а якщо ви дотримувалися всіх наших інструкцій і порад по зачісках, але у вас нічого не вийшло, то раніше ми писали про те, як не зірватися на дитину, коли дуже хочеться.

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