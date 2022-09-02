Чтобы сохранить нервы и время: держи красивые прически в школу на каждый день

С началом нового учебного года многие мамы жалуются – где найти силы и время, чтобы собрать детей в школу и ничего не забыть? Особенно сейчас, после долгой пандемии и учебы дома, креатива и времени на утреннее собрание катастрофически не хватает.

Если ваша школьница требует сделать красивую и стильную прическу в школу, чтобы выделиться среди одноклассниц, смотрите нашу подборку стильных причесок, которые можно сделать всего за 5 минут.

Пучки с косичками на средние волосы

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Для начала вам нужно разделить волосы на две части и сделать посередине ровный пробор. После этого нужно заплести две косички и свернуть их в боковые пучки. Из нескольких прядей нужно сделать две маленькие косички.

Если хотите сделать образ более женственным и стильным, добавьте в маленькие косички специальные кольца для волос, которые продаются в любом магазине косметики. А если прическе для школы нужно придать дополнительный шарм, можно оставить свободными еще несколько прядей и завить их в мелкие кудряшки.

Высокий хвост на длинные волосы с косичками

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Если ваша дочь отказывается от обычных хвостиков, можете показать ей интересную альтернативу. Самое главное – не сильно затягивать волосы в хвост, чтобы ваша школьница чувствовала себя на уроках комфортно и уверенно.

Если хотите расслабить образ, резинку в хвостике затягивайте минимально. Интересным дополнением к прическе для школы станут косички из прядей, которые тоже делаются быстро, легко и безболезненно.

Прическа в школу: гофре на любую длину волос

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Если у вас дома завалялись щипцы для волос – давайте делать укладку из гофре! Если ваша школьница хотела бы увеличить прикорневый объем – гофре справляется с этой задачей. Создавая мелкие или средние пряди, они приподнимают локоны над кожей головы.

Такой способ получения прикорневого объема подходит и обладательницам коротких стрижек, и длинноволосым девочкам. Секрет прост: слишком много объема не бывает! А гофре – самый удобный метод его создания, ведь пользоваться щипцами совсем не сложно.

Укладка на любую длину волос

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Укладка выравнивателем – самая быстрая прическа для школы, не требующая много времени и аксессуаров: ни заколок, ни резинок. Однако вам нужно помнить, что пользоваться таким методом укладки ежедневно нельзя, ведь это может губительно отразиться на здоровье волос.

Если дочь носит челку, в идеале нужно использовать два выравнивателя: с широкими пластинами для выпрямления основной части волос и с мелкими – для работы с челкой.

Ну а если вы следовали всем нашим инструкциям и советам по прическам, но у вас ничего не вышло, то ранее мы писали о том, как не срываться на ребенка, когда очень хочется.

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