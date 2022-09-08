Если не успеваешь к любимому мастеру: как снять нарощенные ресницы дома

Случаются ситуации, когда нет возможности приехать в салон, чтобы снять ресницы у своего мастера. Работа, пробки и множество других дел откладывают эту процедуру на долгое время.
Снимать искусственные ресницы в домашних условиях — процедура не из приятных. Если ее проводить самостоятельно и без минимальной подготовки, можно вырвать из век не только накладные, но и натуральные ресницы.
Для того чтобы снять нарощенные ресницы дома, нужно подойти к этому делу с особой внимательностью.
Тебе понадобится:
Способ снятия нарощенных ресниц кремом и маслом такой же, как и ремувером. Однако крем или масло нужно подержать на веках всю ночь.
Если после этой процедуры не все наращенные ресницы выпали, повтори ее еще раз.
Безопаснее всего снимать искусственные ресницы именно в салоне красоты. У опытного специалиста процедура занимает менее десяти минут, и риски занести в глаза инфекцию или повредить ресницы значительно меньше.
В профессиональном салоне наращенные ресницы чаще всего снимают ремувером: гелевым либо кремовым. Гелевый ремувер справляется с задачей быстрее и благодаря консистенции снижает процент попадания в глаза. Именно поэтому большинство салонов работают именно с ним.
Способы снятия ресниц в салоне и дома почти не отличаются. Однако профессионал не только поможет избавиться от надоедливых ресниц, но и сэкономит время и нервы.
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