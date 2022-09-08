Если не успеваешь к любимому мастеру: как снять нарощенные ресницы дома

Случаются ситуации, когда нет возможности приехать в салон, чтобы снять ресницы у своего мастера. Работа, пробки и множество других дел откладывают эту процедуру на долгое время.

Как снять нарощенные ресницы в домашних условиях: простые и безопасные методы

Снимать искусственные ресницы в домашних условиях — процедура не из приятных. Если ее проводить самостоятельно и без минимальной подготовки, можно вырвать из век не только накладные, но и натуральные ресницы.

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Для того чтобы снять нарощенные ресницы дома, нужно подойти к этому делу с особой внимательностью.

Тебе понадобится:

Кремовый ремувер. Если ты хочешь попрощаться с искусственными ресницами быстро и безопасно, лучше закажи специальное средство для снятия ресниц — кремовый ремувер. Он не имеет резкого запаха и не вызывает неприятных ощущений, при этом эффективно справляется с удалением наращенных ресниц в домашних условиях.

Если ты хочешь попрощаться с искусственными ресницами быстро и безопасно, лучше закажи специальное средство для снятия ресниц — кремовый ремувер. Он не имеет резкого запаха и не вызывает неприятных ощущений, при этом эффективно справляется с удалением наращенных ресниц в домашних условиях. Масло. Нарощенные ресницы дома можно снять с помощью любого масла: подсолнечного, оливкового, облепихового, касторового или кокосового. Однако этот метод достаточно долгий, если сравнивать его со снятием ресниц ремувером.

Нарощенные ресницы дома можно снять с помощью любого масла: подсолнечного, оливкового, облепихового, касторового или кокосового. Однако этот метод достаточно долгий, если сравнивать его со снятием ресниц ремувером. Крем. Хорошим жирным кремом можно удалить искусственные ресницы. Следи за тем, чтобы крем не попал в глаза и не раздражал сетчатку глаза. Для того чтобы безопасно снять нарощенные ресницы дома, используй небольшое количество крема.

Как снять нарощенные ресницы дома кремовым ремувером:

Возьми ватный диск и разрежь его пополам.

Закрой глаза и набери средство специальной кисточкой.

Промащивай ресницы деликатно, чтобы кисточка не раздражала натуральные ресницы и веки.

Держать средство нужно пять – семь минут. Протирать глаза при этом нельзя.

Умойся и хорошо промой ресницы.

Как снять нарощенные ресницы с помощью крема и масла

Способ снятия нарощенных ресниц кремом и маслом такой же, как и ремувером. Однако крем или масло нужно подержать на веках всю ночь.

Если после этой процедуры не все наращенные ресницы выпали, повтори ее еще раз.

Как снимают нарощенные ресницы в салоне

Безопаснее всего снимать искусственные ресницы именно в салоне красоты. У опытного специалиста процедура занимает менее десяти минут, и риски занести в глаза инфекцию или повредить ресницы значительно меньше.

В профессиональном салоне наращенные ресницы чаще всего снимают ремувером: гелевым либо кремовым. Гелевый ремувер справляется с задачей быстрее и благодаря консистенции снижает процент попадания в глаза. Именно поэтому большинство салонов работают именно с ним.

Способы снятия ресниц в салоне и дома почти не отличаются. Однако профессионал не только поможет избавиться от надоедливых ресниц, но и сэкономит время и нервы.

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