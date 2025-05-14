Подяка батькам на випускний від дітей: щирі слова, сповненні любов’ю

На випускному вечері звучить багато теплих слів. Зокрема самі випускники дякують своїм батькам за багато речей, які були зроблені для них протягом довгого шкільного шляху. Утім, інколи тяжко самому зосередитися та підібрати слова.

Якщо ти шукаєш, якою має бути подяка батькам від випускників, то ми зібрали для тебе варіанти теплих та щирих слів. Ти можеш використати їх або переписати цей текст для себе.

Подяка батькам на випускний від дітей

Мамо, тато, дякую вам за все, що зробили для мене. Ви завжди були поруч — навіть тоді, коли я думав (-ла), що впораюсь (-я) сам (-а). Ви вірили в мене, коли я сумнівався (-лась), підтримували, коли було важко. Завдяки вам я виріс (виросла) не просто учнем, а людиною. Я завжди пам’ятатиму, звідки почався мій шлях.

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Дорогі батьки, я щиро дякую вам за терпіння, за недоспані ночі, за віру в мене. Ви ніколи не здавались — навіть тоді, коли я помилявся (-лась) або впадав (-ла) у відчай. Ви показали мені, що любов — це не просто слова, а щоденна турбота і підтримка. Ваш приклад надихає мене ставати кращим (-ою). Я дуже вас люблю і завжди носитиму у серці вашу доброту.

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Мої найдорожчі, ви були першими, хто навчав мене життя — не в класі, а вдома. Саме від вас я дізнався (-лась), що таке чесність, сміливість і людяність. Ви навчили мене дивитися на світ з відкритим серцем. Кожен мій успіх — це ваша заслуга. Спасибі за те, що завжди були для мене опорою.

Неможливо словами передати, скільки ви для мене зробили. Кожен день ви давали мені частинку себе — своєї сили, свого часу, свого серця. Я виріс (виросла) завдяки вашій любові й підтримці. Знаю, що попереду ще багато викликів, але я впевнений (-на) — усе вийде, бо в мене є ви. Дякую за кожен день, проведений разом.

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Дорогі батьки, дякую вам за любов, яка не залежить від оцінок, вчинків чи рішень. Ви приймали мене таким (такою), яким (якою) я є, і це — найбільше щастя. Я завжди відчував (-ла), що вдома мене чекають, що мене розуміють. Це дало мені сили пройти всі труднощі. Ви — мої найкращі друзі та головні вчителі.

Я хочу подякувати вам за віру, яку ви вкладали в мене з самого дитинства. Коли я падав (-ла), ви підіймали. Коли сумнівався (-лася) — ви підтримували. Ви дали мені можливість мріяти та не боятись бути собою. Без вас я не був би (була б) тією людиною, якою є сьогодні.

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Дорогі батьки, просто хочу сказати дякую за всі ранки, коли ви будили мене до школи, за зібрані портфелі, за обійми перед контрольними. За те, що любили, навіть коли я злився (-лася) чи мовчав (-ла). Ви були поруч і в радості, і в сльозах. Я ніколи цього не забуду.

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Мамо, тато, дякую, що ви завжди були моїм домом. Там, де тепло, безпечно і спокійно. Коли я залишу школу, коли вирушу у своє доросле життя, я візьму з собою вашу любов і мудрість. Бо справжній дім — це не стіни, а серця тих, хто любить. Ви — моє серце, мій дім і мій початок.

На випускному також дякують вчителям. Раніше ми розповідали, що подарувати вчителю на випускний.

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