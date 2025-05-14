Благодарность родителям на выпускной от детей: искренние слова, наполненные любви

На выпускном вечере звучит много теплых слов. В частности, сами выпускники благодарят своих родителей за многие вещи, которые были сделаны для них в течение долгого школьного пути. Но иногда сложно самому сосредоточиться и подобрать слова.

Если ты ищешь, какой должна быть благодарность родителям от выпускников, мы собрали для тебя варианты теплых и искренних слов. Ты можешь использовать их или переписать этот текст для себя.

Благодарность родителям на выпускной от детей

Мама, папа, благодарю вас за все, что сделали для меня. Вы всегда были рядом — даже тогда, когда я думал (-ла), что справлюсь (-я) сам (-а). Вы верили в меня, когда я сомневался (-лась), поддерживали, когда было трудно. Благодаря вам я вырос (выросла) не просто учеником, а человеком. Я всегда буду помнить, откуда начался мой путь.

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Дорогие родители, я искренне благодарю вас за терпение, за бессонные ночи, за веру в меня. Вы никогда не сдавались — даже тогда, когда я ошибался (-лась) или отчаивался (-лась). Вы показали мне, что любовь — это не просто слова, а ежедневная забота и поддержка. Ваш пример вдохновляет меня становиться лучше. Я очень люблю вас и всегда буду носить в сердце вашу доброту.

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Мои самые дорогие, вы были первыми, кто учил меня жизни — не в классе, а дома. Именно от вас я узнал(-ла), что такое честность, смелость и человечность. Вы научили меня смотреть на мир с открытым сердцем. Каждый мой успех — это ваша заслуга. Спасибо за то, что всегда были для меня опорой.

Нельзя словами передать, сколько вы для меня сделали. Каждый день вы давали мне частичку себя — своей силы, своего времени, своего сердца. Я вырос (выросла) благодаря вашей любви и поддержке. Знаю, что впереди еще много вызовов, но я уверен (-на) — все получится, потому что у меня есть вы. Спасибо за каждый день, проведенный вместе.

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Дорогие родители, благодарю вас за любовь, которая не зависит от оценок, поступков или решений. Вы принимали меня таким (такой), каким (какой) я являюсь, и это — самое большое счастье. Я всегда чувствовал(-ла), что дома меня ждут, что меня понимают. Это дало мне силы пройти все трудности. Вы мои лучшие друзья и главные учителя.

Я хочу поблагодарить вас за веру, которую вы вкладывали в меня с самого детства. Когда я падал(-а), вы поднимали меня. Когда сомневался (-лась) — вы поддерживали. Вы дали мне возможность мечтать и не бояться быть собой. Без вас я не был бы (была бы) тем человеком, которым есть сегодня.

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Дорогие родители, просто хочу сказать спасибо за все утра, когда вы будили меня в школу, за собранные портфели, за объятия перед контрольными. За то, что любили, даже когда я злился (-лась) или молчал (-а). Вы были рядом и в радости, и в слезах. Я никогда этого не забуду.

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Мама, папа, спасибо, что вы всегда были моим домом. Там, где тепло, безопасно и спокойно. Когда я покину школу, когда отправлюсь в свою взрослую жизнь, я возьму с собой вашу любовь и мудрость. Потому что настоящий дом — это не стены, а сердца любящих. Вы мое сердце, мой дом и мое начало.

На выпускном также благодарят учителей. Ранее мы рассказывали, что подарить учителю на выпускной.

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