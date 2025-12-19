Энтони Джошуа vs Джейк Пол: когда будет бой и где смотреть трансляцию в Украине

Британский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа встретится с американским ютубером и боксером Джейком Полом в санкционированном поединке 19 декабря 2025 года. Детали поединка и где его можно посмотреть читай в материале.

Джошуа vs Пол: где смотреть сражение в Украине

Бой состоится в Майами (США) на арене Kaseya Center, где ожидается большое количество зрителей — более 20 тысяч. Начало программы будет в 20.00 по восточному времени США, то есть в 03.00 утра 20 декабря по киевскому времени. Главный поединок запланирован на 23:00 ET (06:00 по Киеву).

Это первое сражение Джошуа после поражения от Дэниела Дюбуа, где он потерял титул IBF. Пол, победивший ранее Майка Тайсона, стремится доказать свою силу против элитного боксера. Контракт подписан на 10 раундов, но без титулов на кону — это будет коммерческий поединок.

По информации от Salaryleaks, оба боксера получат по 50 млн долларов за бой.

В Украине трансляция эксклюзивно на Netflix без дополнительной платы для подписчиков сервиса. Сервис доступен через приложение или сайт с украинскими субтитрами.

Если у тебя нет аккаунта на платформе, подписка стоит от 4,99 евро/месяц. Бой не будет транслироваться на украинских ТВ-каналах.

