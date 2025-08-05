Теніс, футбол і навіть хокей: як спорт допомагає зміцнити менталку під час війни

Фізична активність — дієвий спосіб відновлення та збереження ментального здоров’я. В усіх областях України організували День спільнодії, презентувавши Формулу стійкості та відновлення плюс Активні парки.

Заходи відбуваються в межах всеукраїнської програми ментального здоров’я Ти як? У Черкасах і молодь, і дорослі мали змогу переконатися, як фізична активність сприяє поліпшенню настрою самопочуття.

На Черкащині провели захід з фізичної активності

На одній з локації під час Дня спільнодії можна було спробувати нову активність чи зайнятися улюбленим видом спорту. Люди різного віку обирають заняття до душі. Пані Алла давно займається спортом і добре знає, що він не лише про фізичну форму, а й про ментальне здоров’я.

— Для мене спорт — це життя. Я всім, чим тільки можна, займаюся: теніс, шашки, шахи, велоспорт, плавання. Я все люблю. Так відволікаєшся від всього.

Коли займаєшся спортом, бігаєш за тим самим воланчиком чи ще за чимось, ти не думаєш, що зараз війна. Отож спорт від усього відволікає: від усяких негараздів, поганих думок.

Попри дещо підвищений тиск, пані Олена не стримує емоцій. Каже, отримала чимало позитиву. Взяла участь у руханці, спробувала новий для себе вид активності й попрацювала з психологом.

— Отримала купу задоволення, тому що пограла у хокей, що ніколи в житті не робила. Потім дуже гарна була розминочка. Зміряли мені тиск, зважили. Приємна дуже атмосфера. Купу позитиву отримала.

— Наша локація представляє острівець здоров’я. Ми охоче розказуємо всім відвідувачам, як правильно харчуватися, які основні правила здорового способу життя, що частиною здоров’я є активні фізичні вправи, уміння боротися зі стресами, — розповідає заступниця директора Черкаського обласного центру і контролю й профілактики хвороб Наталія Видра.

Знайти активність до душі й на власні сили охочі могли на спортивних локаціях. Їх представлено до десятка на різний вік і фізичний стан людей.

Навіть найпростіші вправи позитивно впливають на самопочуття, покращують фізичну форму, увагу, концентрацію, поліпшують сон і допомагають впоратись із роздратуванням.

Цей шлях пройшов ветеран російсько-української війни Олександр Павленко. Він координатор соціального проекту президента України й Міністерства молоді та спорту Активні парки.

Чоловік був у Попасній, воював на Бахмутському напрямку і нині діями й власним прикладом переконує інших, що найкраща реабілітація — це спорт, який ще й додає впевненості в собі.

Я ветеран війни, маю інвалідність, але коли я починаю в щось грати або займатись, я забуваю про біль. Це перемикає людину з проблем, які ми маємо сьогодні. Спорт допомагає нам проходити випробування, як ніщо у світі.

Стрес, вигорання, емоційне виснаження, напруга, тривога, які сьогодні відчуває більшість українців позначається на фізичному здоров’ї. Нас також долають поганий сон, відсутність апетиту, дискомфорт, загальне погіршення самопочуття.

Поліпшити стан і настрій допоможе фізична активність. Неважливо яка, невеличка руханка, прогулянка чи спорт. Кожен може знайти активність до душі у своїй громаді.

— У рамках всеукраїнської програми ми інтегруємо ментальне здоров’я у всі сфери й галузі, шукаємо ті інструменти, які допоможуть підтримати людей на рівні громади такими простими шляхами, — каже регіональна координаторка Ти як? Вікторія Шепіль.

Такі активності одночасно відбулися в усіх областях і громадах України, адже завдання всеукраїнської програми ментальне здоров’я Ти як? ініційованою першою леді Оленою Зеленською, показати людям можливості підтримки ментального здоров’я у кожній громаді.

Іноді наше життя дуже ускладнюють психологічні заборони. Ми розповідали, що це та як перемагати ці бар’єри у своєму житті.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!