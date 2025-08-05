Відео Україна

Теніс, футбол і навіть хокей: як спорт допомагає зміцнити менталку під час війни

Ірина Цимбал 05 Серпня 2025, 08:00 4 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь