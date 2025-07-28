Для тебе Психологія

Боюсь жити на повну: як психологічні заборони тримають нас в заручниках

Яна Брензей, ведуча і журналістка програми Вікна-новини 28 Липня 2025, 22:00
Боюсь жити на повну: як психологічні заборони тримають нас в заручниках
Фото Unsplash

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