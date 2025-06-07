Для тебе Психологія

Мені себе шкода: як самоспівчуття допомагає виживати і розвиватися

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 07 Червня 2025, 13:00
самоспівчуття
Фото Pexels

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