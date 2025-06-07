Мне себя жаль: как сочувствие к себе помогает выживать и развиваться

Когда у кого-то случаются болезненные ситуации или неприятный опыт, в большинстве случаев мы проявляем сочувствие к человеку, предлагаем помощь и стараемся стать полезными. Но когда что-то негативное происходит у нас самих, мы можем “отключать” эмоции и запрещать себя жалеть, сочувствовать себе.

Психологи и психотерапевты единогласно говорят, что блокировать эмоции нельзя — их нужно высвобождать и проживать, какими бы они ни были. В частности, полезно для психики будет и посочувствовать себе. Об этом свидетельствуют последние исследования ученых, описанные в The New York Times.

Почему сочувствовать себе — полезно для психики

Чрезмерная строгость и запрет проявлять сочувствие, любовь к себе могут доставаться нам от родителей или других “прелестей” детства или взрослой жизни. В любом случае нужно избавляться от всех возможных проявлений подобной нелюбви к себе.

Исследователи из Пекинского университета, Оксфорда и Университета Саймона Фрейзера утверждают, что в кризисных ситуациях люди, проявляющие к себе большее сочувствие, более устойчивы. А умение проявить хотя бы каплю веры, поддержки и сострадания имеет сильный терапевтический эффект.

Это достаточный аргумент, чтобы начать развивать сочувствие и отзывчивость к себе. В частности, исследователи акцентировали на восприятии неудач или негатива. Например, если сказать “Я совершила ошибку”, а не “Я ошибка”, это станет более здоровой версией самооценки и меньше повлияет на самоценность.

В общем, сочувствие к себе — это процесс проявления заботы, тепла и поддержки, а также осознание того, что мы не одни в своих недостатках. Здоровое и позитивное отношение возникает из осознанности, сосредоточении на том, что происходит сейчас, и отсутствии осуждения.

Исследователи пришли к следующим интересным выводам:

Сочувствие к себе является чертой устойчивости. А устойчивость — ключом к быстрому преодолению проблем и восстановлению.

ключом к быстрому преодолению проблем и восстановлению. Биологические данные свидетельствуют, что сострадание к себе может уменьшать стресс, симптомы депрессии и ПТСР, страх неудачи, что подтверждается снижением уровня альфа-амилазы и кортизола.

Способность сочувствовать себе важна как для детей и молодежи, так и для взрослых и людей старшего возраста.

Люди, которые могут посочувствовать себе, чаще признают ошибки и могут учиться на них.

Сострадание отличается от жалости к себе. Оно не эгоистично. Отличается пониманием того, что печаль и страдание — часть жизни, а также возможностью отнестись к себе в эти моменты по-доброму.

Люди, которые себе сочувствуют, могут определить, когда они чувствуют себя побежденными или неадекватными, но не теряются в этих чувствах, чтобы иметь возможность ответить себе добротой, — говорит доцент кафедры педагогической психологии Техасского университета Кристин Нефф.

Относительно самосочувствия немало мифов. Например, что оно якобы подрывает мотивацию, заставляет потакать себе. Однако все это опровергается подлинным эффектом от конструктивной критики, снижением уровня выгорания и успокоением.

Развить полезный навык несложно. Можно каждый день говорить себе добрые слова или вознаграждать за тяжелую работу. Проанализируй, имеешь ли ты больше сочувствия к другим, чем к себе? Почему? Разве ты не заслуживаешь доброты и тепла?

Также можно выделить время на распознавание всех эмоций и дать им возможность просто быть. Пойми, какой поддержки и слов тебе хотелось бы. Попробуй дать себе это.

Во время другого исследования оказалось, что те, кто хотя бы 20 секунд в день клал руки на живот и сердце с мыслями о чем-то положительном, учились сочувствию и становились добрее к себе уже через месяц. Кроме того, такое отношение может помочь в формировании личных границ.

Но сочувствие не всегда может быть терапевтическим. Иногда оно может сильно навредить. Мы рассказывали о чрезмерной эмпатии.

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