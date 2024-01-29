Сочувствие к себе — нормально или нет? Что стоит знать об этом чувстве и полезно ли оно

У тебя случается такое, что испытываешь сочувствие к себе? Это может быть любая ситуация — неудача на работе, потребность кому-то отказать, социальное/физическое или другое состояние. В материале расскажем, полезно ли сочувствие к себе и почему его следует развивать.

Сочувствие к себе — нормально ли это явление и что делать

Канал Психологическая поддержка со ссылкой на Mindful Self-Compassion Workbook рассказал о сострадании к себе больше. Несмотря на то, что сегодня от нас требуется больше, чем, например, 10 или 20 лет назад, люди до сих пор не идеальны.

Мы можем испытывать эмоциональную боль, переживать тяжелые времена, к тому же всегда найдется кто-то умнее, лучше нас. И поэтому в нас часто просыпается внутренний критик, реагирующий на любые наши проявления слабости, — пишут в Психологической поддержке.

Чрезмерные требования к себе могут создать преграды на пути к счастью и гармонии. Доктор психологических наук Кристин Нефф говорит, что люди, которые с сочувствием относятся к себе и собственным недостаткам, счастливее тех, кто себя осуждает.

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Поддержка себя позволит развивать эмоциональную стойкость, снизить раздражение и гнев. Сочувствие себе — не эгоизм, ведь речь идет о проявлениях тепла, понимания и заботы о себе. А это позволит иметь ресурс на такое же отношение к другим людям.

Чтобы научиться сочувствовать себе, стоит прежде всего быть себе другом (подругой). Это значит относиться к своим недостаткам или проблемам с добротой и пониманием, как это делают настоящие друзья. Важно не критиковать себя, не осуждать.

Не менее важен этап принятия своей неидеальности. Все допускают ошибки, и это нормально. Почему мы принимаем ошибки других, а свои нет? Подумай об этом.

Жить осознанно — третий совет, чтобы развить сочувствие к себе. Будь открытым(-ой) к реальности момента. Думай и осознавай эмоции, чувства без сопротивления или избегания проблемы. Это научит справляться с эмоциями здоровым способом.

Раньше мы рассказывали, как научиться принимать помощь других.

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