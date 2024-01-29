Психология

Сочувствие к себе — нормально или нет? Что стоит знать об этом чувстве и полезно ли оно

Анастасия Грубрина, журналист сайта 29 января 2024, 18:30
Сочувствие к себе — нормально ли это явление и что делать
Фото: Unsplash

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