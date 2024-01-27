Психология

Спасибо, не надо, я сам(-а)! Как прекратить брать на себя все задачи и научиться принимать помощь других

Анастасия Грубрина, журналист сайта 27 января 2024, 11:00
Как прекратить делать все самостоятельно и принимать помощь других
Фото: Unsplash

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