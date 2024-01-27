Спасибо, не надо, я сам(-а)! Как прекратить брать на себя все задачи и научиться принимать помощь других

“Спасибо, не надо, я сам(-а)” — часто говоришь эти слова, когда предлагают помощь? Если да — зря! Конечно, ощущение того, что ты способен(-а) на все, прекрасное и приятное. Но иногда это разрушает твою самооценку, исходит из воспитания и может тянуть неприятные последствия. Читай, почему следует прекратить делать все самостоятельно.

Как прекратить делать все самостоятельно и начать принимать помощь других

О том, почему мы часто отказываемся от помощи, рассказал канал Психологическая поддержка со ссылкой на Институт когнитивного моделирования. В таких случаях речь идет о базовой любви к себе, поэтому иногда принять чью-либо помощь или попросить о ней все же стоит.

Работа, быт, собственные проблемы, которые нужно решать, помощь другим — истощают. Поэтому спасти всех вокруг ценой своего состояния — нерационально.

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Роль доброй феи какое-то короткое время может доставлять удовольствие, но со временем она становится бременем и может принести чувство непризнанности и того, что вашу помощь не ценят, — пишут в Психологической поддержке.

А кроме этого, окружение может легко привыкнуть к тому, что ты поможешь, все решишь и обо всем позаботишься. Постоянная помощь делает этих людей инфантильными и беспомощными. А твои собственные нужды будут постепенно отходить на дальний план.

Из возможных причин, почему мы отказываемся от помощи других и делаем все сами, есть:

Низкая самооценка. Страх за то, что помощь других людей сделает нас слабыми. Давление социума. Стереотипы о “женских/мужских обязанностях”, “сильных и независимых” и другие могут влиять на твое поведение. Результаты воспитания. Если в семье была система, где любовь проявлялась только за хорошие дела или помощь другим. Необходимость контроля. Мысли, что чем сложнее и больше задач — тем лучше будет результат.

Чтобы прекратить делать все своими силами, можно начать с вопросов к себе.

Например: Трудно ли мне? Делаю ли я больше своих сил, и жду, что кто-нибудь поможет мне? Умею ли я делегировать обязанности? Могу ли я просить о помощи? Не пытаюсь ли я делать за других то, что они могут сами? Разрешаю ли я другим участвовать в решении задач и проблем?

Также научись балансировать все сферы своей жизни — работу с отдыхом, семьей, собственными потребностями, хобби. Следи за количеством времени, которое уделяешь себе, всем сферам жизни, другим людям.

Важно и уметь выражать свои чувства, проблемы, мысли и эмоции. Работай над самооценкой и личными границами. Если самостоятельно не получается, обратись за советами к психологу/психотерапевту.

Но основное — прими тот факт, что ты не должен(-а) делать все своими силами и брать на себя больше задач, чем можешь делать.

Раньше мы рассказывали о самых распространенных разрушительных привычках в отношениях.

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