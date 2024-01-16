Не совершаю ли я психологическое насилие в отношении любимого/(-ой)? Чек-лист для твоих отношений

Романтические отношения — островок безопасности, к которому партнеры возвращаются после изнурительной рутины. Как строить и подпитывать отношения — выбор каждого и каждой, однако часто на фоне стрессовых ситуаций или хронической усталости мы начинаем ранить своего партнера негативом.

Едкие фразы, неприятные сравнения, саркастические шутки или просто игнорирование — все это о нездоровой ситуации в паре. Работать над улучшением ситуации должны оба, в идеале — обращаясь к терапевту, или психологической литературе, признанной экспертами.

Однако если возникает диссонанс между собственными ощущениями и здравым смыслом, следует проверить, не совершаешь ли ты психологическое насилие в отношении любимого человека, или не переживаешь ли именно ты насилие по отношению к себе.

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Такой чек-лист совместно подготовила редакция Вікна-новини и психотерапевт Надежда Мартынюк.

Что такое психологическое насилие

Психологическое насилие — психическое, ментальное и эмоциональное злоупотребление, это форма насилия, подвергающая человека состоянию, в котором он получает психологическую травму. На фоне такого опыта могут возникнуть депрессия, ПТСР, тревога.

Типичными для такого типа насилия являются газлайтинг, манипуляция, унижение, высмеивание, устрашение.

Абьюзер стремится заполонить все пространство партнера, в отношениях царит токсичная атмосфера.

Поступки и действия, свидетельствующие о психологическом насилии в паре

Манипуляции, шантаж, угрозы, неприятные сравнения, обвинения, жалобы без желания решать проблему. Частые и не всегда оправданные претензии. Навязывание чувства вины. Завышенные требования, но отсутствие ведения конструктивного диалога, неумение договариваться. Игнорирование, молчание, избегание. Избегание ответственности, переложение всего на партнера. Чрезмерный контроль, отсутствие уважения границ партнера, отсутствие собственных границ (психологических, физических, эмоциональных). Привычка решать все через конфликт, агрессию, провокации. Преувеличенное внимание, или наоборот — дефицит внимания, чтобы партнер постоянно был вынужден заслуживать его. Манипуляции сексом, игнорирование “Нет” или отстраненность как метод “наказания”. Грубое отношение, игнорирование эмоциональных потребностей партнера. Умалчивание о собственных нуждах и желании спекулировать этим потом. Обсуждение деталей отношений с третьими лицами, если это не терапевт или психолог. Обесценивание партнера, не конструктивная и грубая критика, унижение. Не умение разделять обязанности в отношениях — это всегда приводит к хаосу. Не желание понимать, поддержать если это в твоих силах. Давление на “болезненные точки” партнера, напоминание о неудачах, высмеивании. Выпады в роли жертвы, агрессора или спасителя для партнера. Игры в “ближе-дальше”, неопределенность, неизвестность, раскачивание психики друг друга. Оставаться в отношениях, когда тебе там плохо и не отпускать партнера, когда он или она чувствует себя так же плохо.

Фразы, свидетельствующие о психологическом насилии

Где ты снова был/(-а)?! Ты во всем виноват/(-а)! Ты меня делаешь несчастным/(-ой)! Это твоя вина, ответственность, невыносимый характер! Ты без меня не сможешь! Да кто ты без меня? Кому ты нужен/(-а) кроме меня?! Я главный/(-ая) и будет так, как я сказал/(-а)! Все из-за тебя! Решай сам/(-а)! Я не знаю, не умею, не могу и не хочу искать решение проблемы! Сначала ты для меня, а я — подумаю! Ты должен/(-а)! Я ненавижу тебя/себя возле тебя! Нельзя, только с моего позволения! Мне можно, а тебе — нет! Ты обманываешь, а я — не договариваю. Не твое дело! Достал/(-ла), убирайся! Заткнись! Мне все равно. Это твои проблемы! Я не уверен/(-а), что ты мой/моя надежный/(-ая) партнер.

В то же время в Украине остается и другая, не менее страшная, но более умалчиваемая тема психологического насилия тещи над зятем. Что об этом известно и как бороться с насилием, мы рассказывали раньше.

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