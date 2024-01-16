Не совершаю ли я психологическое насилие в отношении любимого/(-ой)? Чек-лист для твоих отношений

Романтические отношения — островок безопасности, к которому партнеры возвращаются после изнурительной рутины. Как строить и подпитывать отношения — выбор каждого и каждой, однако часто на фоне стрессовых ситуаций или хронической усталости мы начинаем ранить своего партнера негативом.
Едкие фразы, неприятные сравнения, саркастические шутки или просто игнорирование — все это о нездоровой ситуации в паре. Работать над улучшением ситуации должны оба, в идеале — обращаясь к терапевту, или психологической литературе, признанной экспертами.
Однако если возникает диссонанс между собственными ощущениями и здравым смыслом, следует проверить, не совершаешь ли ты психологическое насилие в отношении любимого человека, или не переживаешь ли именно ты насилие по отношению к себе.
Такой чек-лист совместно подготовила редакция Вікна-новини и психотерапевт Надежда Мартынюк.
Психологическое насилие — психическое, ментальное и эмоциональное злоупотребление, это форма насилия, подвергающая человека состоянию, в котором он получает психологическую травму. На фоне такого опыта могут возникнуть депрессия, ПТСР, тревога.
Типичными для такого типа насилия являются газлайтинг, манипуляция, унижение, высмеивание, устрашение.
Абьюзер стремится заполонить все пространство партнера, в отношениях царит токсичная атмосфера.
В то же время в Украине остается и другая, не менее страшная, но более умалчиваемая тема психологического насилия тещи над зятем. Что об этом известно и как бороться с насилием, мы рассказывали раньше.
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