Контроль, желание преобладать, избегание ответственности: что такое газлайтинг и почему он возникает в отношениях

Отношения влюбленных являются результатом работы над собой каждого из партнеров. Но иногда отношения в паре начинают становиться неприятными и абьюзивными из-за проявлений газлайтинга от одного или обоих людей.

Почему возникает газлайтинг, что это такое и как он проявляется, рассказала специалист по психическому здоровью Анна Дрешер для Психологической поддержки.

Что такое газлайтинг

Газлайтинг — это манипулятивное поведение по отношению к другим, цель которого — заставить человека усомниться в адекватности собственного восприятия действительности или в объективности того, что его окружает.

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Часто газлайтинг проявляется в убеждении человека другим в совершении тех или иных действий, высмеивании его, использовании следующих вопросов: “Ты что, не помнишь?!”, “Я такого не говорил(-ла) и т. п.

Газлайтинг может быть осознанным или нет. Так же и намерения газлайтинга могут быть продиктованы разными мотивами.

Почему возникает газлайтинг

Есть несколько мотивов и причин, по которым появляется газлайтинг в отношениях между людьми.

Желание уйти от ответственности.

Одной из наиболее распространенных причин газлайтинга есть желание избежать ответственности. Это может означать, что человек не берет на себя ответственность за определенные действия: такие, как неверность или другое неуместное, оскорбительное поведение.

Желание контроля.

Еще одна распространенная причина газлайтинга — попытка контролировать. Газлайтер стремится, чтобы партнер вел себя определенным образом, формировал свое поведение в соответствии с потребностями другого человека.

А это обязательно ведет к ограничению собственных потребностей личности, ее автономии и свободы.

Недоверие.

Часто газлайтер тотально не доверяет другим людям, даже близким. Эта тревога заставляет изо всех сил пытаться контролировать других и обстоятельства в целом.

Такие люди боятся потерять контроль над собственной жизнью и используют тактику манипулирования, чтобы восстановить чувство контроля.

Желание победить.

Человек может считать, что его ценность зависит от того, находится ли он в доминантном положении. Поэтому, по ее мнению, любые методы сохранения верховности в разных или отдельных областях жизни — вполне оправданы.

Изученное поведение.

У детей, выросших с газлайтерами, такое поведение нормализуется, и они могут не отдавать себе отчет в своих действиях. Формируется понимание, что для того, чтобы получить желаемое, нужно манипулировать другими людьми.

Газлайтинг — это проявление абьюза. Какие еще бывают формы абьюзивных отношений и как распознать токсичного партнера, мы писали в нашем другом материале.

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