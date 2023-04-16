Контроль, бажання переважати, уникнення відповідальності: що таке газлайтинг та чому він виникає у стосунках

Стосунки закоханих є результатом роботи над собою кожного з партнерів. Але інколи стосунки у парі стають неприємними та аб’юзивними через прояви газлайтингу від однієї або й обох людей.

Чому виникає газлайтинг, що це таке та як він проявляється — розповіла фахівчиня із психічного здоров’я Ганна Дрешер для Психологічної підтримки.

Що таке газлайтинг

Газлайтинг — це маніпулятивна поведінка стосовно інших, мета якої — змусити людину засумніватися в адекватності власного сприйняття дійсності або в об’єктивності того, що її оточує.

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Часто газлайтинг проявляється у переконанні людини іншою стосовно вчинення тих чи інших дій, висміювання її та використанні таких питань: “Ти що, не пам’ятаєш?!”, “Я такого не казав(-ла)” тощо.

Газлайтинг може бути свідомим або ні. Так само і наміри газлайтингу можуть бути продиктовані різними мотивами.

Чому виникає газлайтинг

Існує кілька мотивів та причин, з яких з’являється газлайтинг у стосунках між людьми.

Бажання уникнути відповідальності.

Однією з найпоширеніших причин газлайтингу є бажання уникнути відповідальності. Це може означати, що людина не бере на себе відповідальність за певні дії, такі як невірність або інша недоречна чи образлива поведінка.

Бажання контролю.

Ще одна поширена причина газлайтингу — спроба контролювати. Газлайтер прагне, щоб партнер поводився певним чином, формував свою поведінку відповідно до потреб іншої людини.

А це неодмінно веде до обмеження власних потреб особистості, її автономії та свободи.

Недовіра.

Часто газлайтер тотально не довіряє іншим людям, навіть близьким. Ця тривога змушує щосили намагатися контролювати інших і обставини в цілому.

Такі люди бояться втратити контроль над власним життям і використовують тактику маніпулювання, щоб відновити почуття контролю.

Бажання перемогти.

Людина може вважати, що її цінність залежить від того, чи перебуває вона в домінантному становищі. Тому, на її думку, будь-які методи збереження панування в різних чи окремій сфері життя — цілком виправдані.

Вивчена поведінка

У дітей, які виросли з газлайтерами, така поведінка нормалізується, і вони можуть не усвідомлювати своїх дій. Формується розуміння, що для того, щоб отримати бажане, потрібно маніпулювати іншими людьми.

Газлайтинг — це прояв аб’юзу. Які ще бувають форми аб’юзивних стосунків та як розпізнати токсичного партнера, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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