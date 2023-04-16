Контроль, бажання переважати, уникнення відповідальності: що таке газлайтинг та чому він виникає у стосунках

Стосунки закоханих є результатом роботи над собою кожного з партнерів. Але інколи стосунки у парі стають неприємними та аб’юзивними через прояви газлайтингу від однієї або й обох людей.
Чому виникає газлайтинг, що це таке та як він проявляється — розповіла фахівчиня із психічного здоров’я Ганна Дрешер для Психологічної підтримки.
Газлайтинг — це маніпулятивна поведінка стосовно інших, мета якої — змусити людину засумніватися в адекватності власного сприйняття дійсності або в об’єктивності того, що її оточує.
Часто газлайтинг проявляється у переконанні людини іншою стосовно вчинення тих чи інших дій, висміювання її та використанні таких питань: “Ти що, не пам’ятаєш?!”, “Я такого не казав(-ла)” тощо.
Часто газлайтинг проявляється у переконанні людини іншою стосовно вчинення тих чи інших дій, висміювання її та використанні таких питань: “Ти що, не пам’ятаєш?!”, “Я такого не казав(-ла)” тощо.
Газлайтинг може бути свідомим або ні. Так само і наміри газлайтингу можуть бути продиктовані різними мотивами.
Існує кілька мотивів та причин, з яких з’являється газлайтинг у стосунках між людьми.
Однією з найпоширеніших причин газлайтингу є бажання уникнути відповідальності. Це може означати, що людина не бере на себе відповідальність за певні дії, такі як невірність або інша недоречна чи образлива поведінка.
Ще одна поширена причина газлайтингу — спроба контролювати. Газлайтер прагне, щоб партнер поводився певним чином, формував свою поведінку відповідно до потреб іншої людини.
А це неодмінно веде до обмеження власних потреб особистості, її автономії та свободи.
Часто газлайтер тотально не довіряє іншим людям, навіть близьким. Ця тривога змушує щосили намагатися контролювати інших і обставини в цілому.
Такі люди бояться втратити контроль над власним життям і використовують тактику маніпулювання, щоб відновити почуття контролю.
Людина може вважати, що її цінність залежить від того, чи перебуває вона в домінантному становищі. Тому, на її думку, будь-які методи збереження панування в різних чи окремій сфері життя — цілком виправдані.
У дітей, які виросли з газлайтерами, така поведінка нормалізується, і вони можуть не усвідомлювати своїх дій. Формується розуміння, що для того, щоб отримати бажане, потрібно маніпулювати іншими людьми.
Газлайтинг — це прояв аб’юзу. Які ще бувають форми аб’юзивних стосунків та як розпізнати токсичного партнера, ми писали в нашому іншому матеріалі.
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