Чи не чиню я психологічне насилля до коханого/(-ї)? Чек-лист для твоїх стосунків

Романтичні стосунки — острівець безпеки, до якого партнери повертаються з гамівної та виснажливої рутини. Як будувати та підживлювати стосунки — вибір кожного та кожної, однак часто на фоні стресових ситуацій чи хронічної втоми ми починаємо вражати свого партнера/(-ку) негативом.
Їдкі фрази, неприємні порівняння, саркастичні жарти чи просто ігнорування — все це про нездорову ситуацію в парі. Працювати над покращенням ситуації повинні обоє, в ідеалі — звертаючись до терапевта, або психологічної літератури, яка визнана експертами.
Однак якщо виникає дисонанс між власними відчуттями та здоровим глуздом, варто перевірити, чи не чиниш ти психологічного насилля щодо своєї коханої людини, або чи не переживаєш саме ти насильство щодо себе.
Такий чек-лист спільно підготувала редакція Вікна-новини та психотерапевтка Надія Мартинюк.
Психологічне насильство — психічне, ментальне та емоційне зловживання, це форма насильства, яка піддає людину стану, в якому вона отримує психологічну травму. На фоні такого досвіду може виникнути депресія, ПТСР, тривога.
Типовими для такого типу насильства є газлайтинг, маніпуляції, приниження, висміювання, залякування.
Абʼюзер прагне заполонити весь простір партнера/(-ки), у стосунках панує токсична атмосфера.
Водночас в Україні залишається й інше, не менш страшна, але більш замовчувана тема психологічного насильства тещі над зятем. Що про це відомо та як боротися із насильством, ми розповідали раніше.
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