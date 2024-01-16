Чи не чиню я психологічне насилля до коханого/(-ї)? Чек-лист для твоїх стосунків

Романтичні стосунки — острівець безпеки, до якого партнери повертаються з гамівної та виснажливої рутини. Як будувати та підживлювати стосунки — вибір кожного та кожної, однак часто на фоні стресових ситуацій чи хронічної втоми ми починаємо вражати свого партнера/(-ку) негативом.

Їдкі фрази, неприємні порівняння, саркастичні жарти чи просто ігнорування — все це про нездорову ситуацію в парі. Працювати над покращенням ситуації повинні обоє, в ідеалі — звертаючись до терапевта, або психологічної літератури, яка визнана експертами.

Однак якщо виникає дисонанс між власними відчуттями та здоровим глуздом, варто перевірити, чи не чиниш ти психологічного насилля щодо своєї коханої людини, або чи не переживаєш саме ти насильство щодо себе.

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Такий чек-лист спільно підготувала редакція Вікна-новини та психотерапевтка Надія Мартинюк.

Що таке психологічне насильство

Психологічне насильство — психічне, ментальне та емоційне зловживання, це форма насильства, яка піддає людину стану, в якому вона отримує психологічну травму. На фоні такого досвіду може виникнути депресія, ПТСР, тривога.

Типовими для такого типу насильства є газлайтинг, маніпуляції, приниження, висміювання, залякування.

Абʼюзер прагне заполонити весь простір партнера/(-ки), у стосунках панує токсична атмосфера.

Вчинки та дії, які свідчать про психологічне насильство у парі

Маніпуляції, шантаж, погрози, неприємні порівняння, звинувачення, скарги без бажання розв’язувати проблему. Часті та не завжди виправдані претензії. Нав’язування відчуття вини. Завищені вимоги, але відсутність ведення конструктивного діалогу, невміння домовлятися. Ігнорування, замовчування, уникання. Уникання відповідальності, перекладання всього на партнера. Надмірний контроль, відсутність поваги до кордонів партнера/(-ки), відсутність власних кордонів (психологічних, фізичних, емоційних). Звичка розвʼязувати все через конфлікт, агресію, провокації. Перебільшена увага, або ж навпаки — дефіцит уваги, аби партнер постійно був змушений заслуговувати її. Маніпуляції сексом, ігнорування “Ні” або відстороненість як метод “покарання”. Грубе ставлення, ігнорування емоційних потреб партнера. Замовчування про власні потреби та бажання спекулювати цим потім. Обговорення деталей стосунків з третіми особами, якщо це не терапевт чи психолог. Знецінювання партнера, не конструктивна та груба критика, приниження. Не вміння розділяти обовʼязки в стосунках — це завжди призводить до хаосу. Не бажання розуміти, підтримати, якщо це у твоїх силах. Тиск на “болючі точки” партнера/(-ки), нагадування про невдачі, висміювання. Випади в роль жертви, агресора чи рятівника для партнера. Ігри в “ближче-далі”, невизначеність, невідомість, розгойдування психіки одне одного. Залишатися в стосунках, коли тобі там погано і не відпускати партнера/(-ку), коли він чи вона відчуває себе так само погано.

Фрази, які свідчать про психологічне насилля

Де ти знову був/(-ла)?! Ти у всьому винен/(-на)! Ти мене робиш нещасним/(-ою)! Це твоя вина, відповідальність, нестерпний характер! Ти без мене не зможеш! Та хто ти без мене? Кому ти потрібен/(-а) крім мене?! Я головний/(-а) і буде так, як я сказав/(-ла)! Все через тебе! Вирішуй сам/(-а)! Я не знаю, не вмію, не можу і не хочу шукати розвʼязання проблеми! Спочатку ти для мене, а я — подумаю! Ти повинен/(-а)! Я ненавиджу тебе/себе біля тебе! Не можна, тільки з мого дозволу! Мені можна, а тобі — ні! Ти обманюєш, а я — не договорюю. Не твоя справа! Дістав/(-ла), забирайся! Замовкни! Мені байдуже. Це твої проблеми! Я не впевнений/(-а), що ти мій/моя надійний/(-а) партнер/(-ка).

Водночас в Україні залишається й інше, не менш страшна, але більш замовчувана тема психологічного насильства тещі над зятем. Що про це відомо та як боротися із насильством, ми розповідали раніше.

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