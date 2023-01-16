Выживет ли здесь счастье? Красные флажки в отношениях, которые подсказывают тебе, что следует уходить

И как можно не заметить, что эти отношения вредны? Иногда незаметно для себя может мелькнуть мысль в голове. Но действительно распознать те знаменитые красные флажки, когда чувства уже успели погрузить тебя с головой в бездну любви.
Кто-то скажет, что только такие безудержные эмоции могут считаться настоящими. Однако для каждого понимание “настоящей любви” свое.
Но существуют вещи, которые кому-либо могут помешать достичь чувства покоя и счастья, которые часто идут нераздельно по дороге любви.
Поэтому психологиня и арт-терапевт Кристина Чопко рассказала, какое поведение партнера может сигнализировать о том, что просто необходимо уходить из этих отношений.
“Где ты? Что ты делаешь? С кем ты?” Это могут быть достаточно знакомые тебе вопросы. Иногда эти слова могут маскироваться под понятие заботы, но на самом деле в большом количестве свидетельствуют о желании контролировать другого человека.
Впоследствии такой партнер может начать распространять свои сети, захотеть решать, что тебе одевать, а потом и требовать пароли от соцсетей. Здесь уже речь не идет о доверии или желании позаботиться, а в напротив — подкрепить свой контроль.
На самом деле сложно догадываться, что побуждает другого человека так поступать. Но часто это свидетельствует о его неуверенности в себе. И даже если проговорить все эти моменты, никто не гарантирует, что доверие, которого и так уже не хватило, когда-нибудь сможет появиться.
Все люди в каждый период своей жизни могут испытывать разные эмоции. И это совсем нормально. Однако, если твой партнер или партнерша в большинстве своем раздражается на любые другие проявления твоего “я”, кроме положительного, тогда необходимо задуматься, все ли хорошо в этих отношениях.
Если ты не можешь показывать человеку свои слезы или переживания и чаще всего тебе приходится искать выход из сложной ситуации самостоятельно, тогда это тоже так называемый красный флажок.
“Перестань плакать, ничего такого не произошло”, “Успокоишься — поговорим”, — это нездоровые фразы.
“Перестань плакать, ничего такого не произошло”, “Успокоишься — поговорим”, — это нездоровые фразы.
Сдерживать свои эмоции достаточно вредно для любого человека. И это следует понимать каждому. Поэтому в здоровых отношениях партнер будет воспринимать все твои проявления как норму. Поскольку люди не могут ежедневно иметь одинаковое настроение и быть в одинаковом состоянии.
“Если ты меня любишь”, — фраза, которая может быть достаточно манипулятивной. Обычно его используют, чтобы заставить другого человека сделать то, что он не хочет. Это, как любят говорить в народе, еще цветочки.
Более жестоким проявлением манипуляции могут являться угрозы, особенно если это шантаж самоубийством. Это наиболее радикальная мера манипулятора, чтобы получить желаемое. Но действительно ли принесет тебе счастье такое попустительство и превращение в игрушку в руках кукловода?
Однако важно не забывать, что манипуляции могут быть и незаметные. И их можно определить, если в первую очередь прислушиваться к себе и собственным желаниям. Тебе действительно хочется сделать это для любимого человека или тебе стыдно или неудобно ему отказать?
Правда, один человек может нравиться нескольким другим. Однако если ты находишься уже в отношениях и появляется кто-то “третий лишний”, то стоит задуматься, все ли хорошо в этом общении.
Человек или не воспринимает тебя серьезно, что значит и не стоит твоего внимания. Или опять манипулирует и пытается повысить свою значимость.
Нередко звучат фразы о том, что другой должен быть благодарен за избрание именно его. Это свидетельствует о неуверенности в себе.
Нередко звучат фразы о том, что другой должен быть благодарен за избрание именно его. Это свидетельствует о неуверенности в себе.
Второй вариант говорит об определенных не проработанных проблемах твоего партнера. Однако здесь появляется вопрос, хочешь ли ты быть для него/нее психологом, или все же любимым человеком?
Неизвестно, что будет завтра или послезавтра. Будут ли эти отношения на всю жизнь, или всего на несколько недель. Однако ты вряд ли узнаешь, что о тебе потом скажет когда-нибудь твой любимый человек.
Но об этом действительно может свидетельствовать то, как этот человек отзывается о своих бывших. Конечно, бывает достаточно неприятный опыт, но если у него или у нее были “все плохие”, то закрадываются сомнения, что же их объединяет в такой классификации и не присоединишься ли когда-нибудь к ним ты.
В любом случае, если ты испытываешь дискомфорт в отношениях, тогда это нужно проговорить. А вот если человек уже не идет на контакт, тогда необходимо задуматься, стоит ли оставаться и пытаться разбить эту стену непонимания.
Жизнь непредсказуема. Еще вчера вы радовались мгновениям, прожитым со своим партнером, а сегодня принимаете решение выйти из отношений. Для большинства пар это болезненный опыт. Потому читай, как правильно завершать отношения.
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