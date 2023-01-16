Выживет ли здесь счастье? Красные флажки в отношениях, которые подсказывают тебе, что следует уходить

И как можно не заметить, что эти отношения вредны? Иногда незаметно для себя может мелькнуть мысль в голове. Но действительно распознать те знаменитые красные флажки, когда чувства уже успели погрузить тебя с головой в бездну любви.

Кто-то скажет, что только такие безудержные эмоции могут считаться настоящими. Однако для каждого понимание “настоящей любви” свое.

Но существуют вещи, которые кому-либо могут помешать достичь чувства покоя и счастья, которые часто идут нераздельно по дороге любви.

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Поэтому психологиня и арт-терапевт Кристина Чопко рассказала, какое поведение партнера может сигнализировать о том, что просто необходимо уходить из этих отношений.

Полный контроль

“Где ты? Что ты делаешь? С кем ты?” Это могут быть достаточно знакомые тебе вопросы. Иногда эти слова могут маскироваться под понятие заботы, но на самом деле в большом количестве свидетельствуют о желании контролировать другого человека.

Впоследствии такой партнер может начать распространять свои сети, захотеть решать, что тебе одевать, а потом и требовать пароли от соцсетей. Здесь уже речь не идет о доверии или желании позаботиться, а в напротив — подкрепить свой контроль.

На самом деле сложно догадываться, что побуждает другого человека так поступать. Но часто это свидетельствует о его неуверенности в себе. И даже если проговорить все эти моменты, никто не гарантирует, что доверие, которого и так уже не хватило, когда-нибудь сможет появиться.

Забудь об эмоциях

Все люди в каждый период своей жизни могут испытывать разные эмоции. И это совсем нормально. Однако, если твой партнер или партнерша в большинстве своем раздражается на любые другие проявления твоего “я”, кроме положительного, тогда необходимо задуматься, все ли хорошо в этих отношениях.

Если ты не можешь показывать человеку свои слезы или переживания и чаще всего тебе приходится искать выход из сложной ситуации самостоятельно, тогда это тоже так называемый красный флажок.

“Перестань плакать, ничего такого не произошло”, “Успокоишься — поговорим”, — это нездоровые фразы.

Сдерживать свои эмоции достаточно вредно для любого человека. И это следует понимать каждому. Поэтому в здоровых отношениях партнер будет воспринимать все твои проявления как норму. Поскольку люди не могут ежедневно иметь одинаковое настроение и быть в одинаковом состоянии.

Манипуляции чувствами

“Если ты меня любишь”, — фраза, которая может быть достаточно манипулятивной. Обычно его используют, чтобы заставить другого человека сделать то, что он не хочет. Это, как любят говорить в народе, еще цветочки.

Более жестоким проявлением манипуляции могут являться угрозы, особенно если это шантаж самоубийством. Это наиболее радикальная мера манипулятора, чтобы получить желаемое. Но действительно ли принесет тебе счастье такое попустительство и превращение в игрушку в руках кукловода?

Однако важно не забывать, что манипуляции могут быть и незаметные. И их можно определить, если в первую очередь прислушиваться к себе и собственным желаниям. Тебе действительно хочется сделать это для любимого человека или тебе стыдно или неудобно ему отказать?

Любовные треугольники и конкуренция

Правда, один человек может нравиться нескольким другим. Однако если ты находишься уже в отношениях и появляется кто-то “третий лишний”, то стоит задуматься, все ли хорошо в этом общении.

Человек или не воспринимает тебя серьезно, что значит и не стоит твоего внимания. Или опять манипулирует и пытается повысить свою значимость.

Нередко звучат фразы о том, что другой должен быть благодарен за избрание именно его. Это свидетельствует о неуверенности в себе.

Второй вариант говорит об определенных не проработанных проблемах твоего партнера. Однако здесь появляется вопрос, хочешь ли ты быть для него/нее психологом, или все же любимым человеком?

Отрицательные отзывы о бывших

Неизвестно, что будет завтра или послезавтра. Будут ли эти отношения на всю жизнь, или всего на несколько недель. Однако ты вряд ли узнаешь, что о тебе потом скажет когда-нибудь твой любимый человек.

Но об этом действительно может свидетельствовать то, как этот человек отзывается о своих бывших. Конечно, бывает достаточно неприятный опыт, но если у него или у нее были “все плохие”, то закрадываются сомнения, что же их объединяет в такой классификации и не присоединишься ли когда-нибудь к ним ты.

В любом случае, если ты испытываешь дискомфорт в отношениях, тогда это нужно проговорить. А вот если человек уже не идет на контакт, тогда необходимо задуматься, стоит ли оставаться и пытаться разбить эту стену непонимания.

Жизнь непредсказуема. Еще вчера вы радовались мгновениям, прожитым со своим партнером, а сегодня принимаете решение выйти из отношений. Для большинства пар это болезненный опыт. Потому читай, как правильно завершать отношения.

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