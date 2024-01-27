Дякую, не треба, я сам(-а)! Як припинити брати на себе всі завдання та навчитись приймати допомогу інших

“Дякую, не треба, я сам(-а)” — часто кажеш ці слова, коли пропонують допомогу? Якщо так — дарма! Звісно, відчуття того, що ти здатний(-а) на все, чудове та приємне. Але іноді це руйнує твою самооцінку, випливає з виховання і може тягнути неприємні наслідки. Читай, чому варто припинити робити все самостійно.
Про те, чому ми часто відмовляємося від допомоги, розповів канал Психологічна підтримка з посиланням на Інститут когнітивного моделювання. У таких випадках йдеться про базову любов до себе, тому інколи прийняти чиюсь допомогу або попросити про неї все ж варто.
Робота, побут, власні проблеми, які потрібно розв’язувати, допомога іншим — виснажують. Тому врятувати всіх навколо ціною свого стану — нераціонально.
Роль доброї феї якийсь короткий час може приносити задоволення, але з часом вона стає тягарем і може принести відчуття невизнаності та того, що вашу допомогу не цінують, — пишуть у Психологічній підтримці.
Роль доброї феї якийсь короткий час може приносити задоволення, але з часом вона стає тягарем і може принести відчуття невизнаності та того, що вашу допомогу не цінують, — пишуть у Психологічній підтримці.
А крім цього, оточення може легко звикнути до того, що ти допоможеш, усе вирішиш і про все подбаєш. Постійна допомога робить цих людей інфантильними та безпорадними. А твої власні потреби поступово відходитимуть на далекий план.
З можливих причин, чому ми відмовляємося від допомоги інших та робимо все самі, є такі:
Щоб припинити робити все самотужки, можна почати із запитань до себе.
Наприклад: Чи важко мені? Чи роблю я більше своїх сил, і чекаю, що хтось допоможе мені? Чи вмію я делегувати обов’язки? Чи можу я просити про допомогу? Чи не намагаюся я робити за інших те, що вони можуть самі? Чи дозволяю я іншим брати участь у розв’язанні завдань і проблем?
Також навчися балансувати всі сфери свого життя — роботу з відпочинком, родиною, власними потребами, хобі тощо. Стеж за кількістю часу, який приділяєш собі, усім сферам життя, іншим людям.
Важливо і вміти виражати свої почуття, проблеми, думки та емоції. Працюй над самооцінкою та особистими кордонами. Якщо самостійно не виходить, звернися за порадами до психолога/психотерапевта.
Але основне — прийми той факт, що ти не повинен(-а) робити все самотужки та брати на себе більше завдань, ніж можеш/маєш робити.
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