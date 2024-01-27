Психологія

Дякую, не треба, я сам(-а)! Як припинити брати на себе всі завдання та навчитись приймати допомогу інших

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 27 Січня 2024, 11:00
Як припинити робити все самостійно та приймати допомогу інших
Фото: Unsplash

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