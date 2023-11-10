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Тренд на асертивність: що це таке та як натренувати навичку відмови

Вікторія Мельник, журналістка сайту 10 Листопада 2023, 17:00
Асертивність
Фото: Pexels

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