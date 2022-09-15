Об стінку горохом! Як говорити так, щоб тебе почули

Якщо майже кожна розмова заходить у глухий кут — це не привід сваритися та грюкати дверима. Потрібно лиш використати ненасильницький метод спілкування. Психологічна підтримка поділилась порадами, як говорити так, щоб тебе почули — дивись і ти.

Як говорити так, щоб тебе почули

Якщо твій співрозмовник не чує тебе та не хоче реагувати, спробуй метод ННС. Ненасильницьке спілкування описав американський психолог Маршалл Розенберг у своїй книзі Мова життя.

Цей метод спілкування полягає в тому, щоб зосередитися на розумінні потреб та почуттів іншої людини, адже вони взаємопов’язані. Почуття залежать від задоволеності потреб.

Щоб побудувати продуктивне та ненасильницьке спілкування, спробуй ставитися з емпатією та співчуттям до себе й оточення.

Метод ННС — ненасильницьке спілкування

Метод такого спілкування складається з чотирьох етапів:

Спостереження — поясни співрозмовнику ситуацію та своє бачення. Називай факти без оцінок, узагальнень та домислів. Уяви, що ти поза ситуацією, щоб не нав’язати проблемі зайвих емоцій. Почуття — зрозумій та назви емоцію, яку відчуваєш. Висловлюй свої почуття та перейди з невербального спілкування на вербальне. Потреби — сформулюй співрозмовнику свої потреби без оцінки та додаткових суджень. Спробуй мислити мовою потреб та об’єктивно їх називати. Прохання — чітко назви те, що хочеш від іншої людини. Зрозуміле прохання спрощує спілкування та не залишає зайвих складних підтекстів.

Як правильно говорити

Щоб говорити без оцінок та зайвих емоцій, кажи, наприклад, так:

Замість того, щоб сказати: “Іванов — поганий футболіст”, скажи: “Іванов не забив жодного м’яча за останні 15 ігор”.

Не кажи: “Я відчуваю, що мене не люблять”, краще висловитися так: “Я відчуваю байдужість”.

Наприклад, коли дружина каже: “Ти щовечора затримуєшся допізна. Любиш свою роботу більше за мене!”, вона має на увазі, що її потреба у близькості не задоволена, але чоловік почує критику.

Щоб висловити потребу, не говори: “Досить заглядати в мій телефон”, а скажи: “Я хочу довіри”.

Не кажи: “Не роби так більше!”, краще сказати: “Приходь на зустрічі за десять хвилин до початку”.

Важливо: протягом комунікації не перекладай провину та відповідальність, а також не засуджуй співрозмовника.

Чітко висловлюй свої потреби та емоції. У цьому полягає суть ННС — встановити взаємини, побудовані на довірі та емпатії.

Раніше ми розповідали, які помилки мислення заважають тобі щасливо жити.

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