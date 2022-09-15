Об стінку горохом! Як говорити так, щоб тебе почули

Якщо майже кожна розмова заходить у глухий кут — це не привід сваритися та грюкати дверима. Потрібно лиш використати ненасильницький метод спілкування. Психологічна підтримка поділилась порадами, як говорити так, щоб тебе почули — дивись і ти.
Якщо твій співрозмовник не чує тебе та не хоче реагувати, спробуй метод ННС. Ненасильницьке спілкування описав американський психолог Маршалл Розенберг у своїй книзі Мова життя.
Цей метод спілкування полягає в тому, щоб зосередитися на розумінні потреб та почуттів іншої людини, адже вони взаємопов’язані. Почуття залежать від задоволеності потреб.
Щоб побудувати продуктивне та ненасильницьке спілкування, спробуй ставитися з емпатією та співчуттям до себе й оточення.
Метод такого спілкування складається з чотирьох етапів:
Щоб говорити без оцінок та зайвих емоцій, кажи, наприклад, так:
Наприклад, коли дружина каже: “Ти щовечора затримуєшся допізна. Любиш свою роботу більше за мене!”, вона має на увазі, що її потреба у близькості не задоволена, але чоловік почує критику.
Наприклад, коли дружина каже: “Ти щовечора затримуєшся допізна. Любиш свою роботу більше за мене!”, вона має на увазі, що її потреба у близькості не задоволена, але чоловік почує критику.
Важливо: протягом комунікації не перекладай провину та відповідальність, а також не засуджуй співрозмовника.
Чітко висловлюй свої потреби та емоції. У цьому полягає суть ННС — встановити взаємини, побудовані на довірі та емпатії.
Раніше ми розповідали, які помилки мислення заважають тобі щасливо жити.
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