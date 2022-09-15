Об стенку горохом! Как говорить так, чтобы тебя услышали

Если почти каждый разговор заходит в тупик — это не повод ссориться и хлопать дверью. Нужно использовать ненасильственный метод общения. Психологическая поддержка поделилась советами, как говорить так, чтобы тебя услышали — смотри и ты.

Как говорить так, чтобы тебя услышали

Если твой собеседник не слышит тебя и не хочет реагировать, попробуй метод ННС. Ненасильственное общение описал американский психолог Маршалл Розенберг в своей книге Язык жизни.

Этот метод общения заключается в том, чтобы сосредоточиться на понимании потребностей и чувств другого человека. Ведь они взаимосвязаны. Чувства зависят от удовлетворенности потребностей.

Чтобы построить продуктивное и ненасильственное общение, попробуй относиться с эмпатией и сочувствием к себе и окружающим.

Метод ННС — ненасильственное общение

Метод такого общения состоит из четырех этапов:

Наблюдение — объясни собеседнику ситуацию и свое видение. Называй факты без оценок, обобщений и домыслов. Представь, что ты вне ситуации, чтобы не навязать проблеме лишних эмоций. Чувства — пойми и назови ощущаемую эмоцию. Выражай свои чувства и перейди из невербального общения на вербальное. Потребности — сформулируй собеседнику свои потребности без оценки и дополнительных суждений. Попробуй мыслить языком потребностей и называть их объективно. Просьба — четко назови то, что хочешь от другого человека. Понятная просьба упрощает общение и не оставляет лишних сложных подтекстов.

Как правильно говорить

Чтобы говорить без оценок и лишних эмоций говори, например, так:

Вместо того чтобы сказать: “Иванов — плохой футболист”, скажи: “Иванов не забил ни одного мяча за последние 15 игр”.

Не говори: “Я чувствую, что меня не любят”, лучше выразиться так: “Я чувствую безразличие”.

Например, когда жена говорит: “Ты каждый вечер задерживаешься допоздна. Любишь свою работу больше меня!”, она имеет в виду, что ее потребность в близости не удовлетворена, но мужчина услышит критику.

Чтобы выразить необходимость, не говори: “Хватит заглядывать в мой телефон”, а скажи: “Я хочу доверия”.

Не говори: “Не делай так больше!”, лучше сказать: “Приходи на встречи за десять минут до начала”.

Важно: в течение коммуникации не перекладывай вину и ответственность, а также не осуждай собеседника.

Четко высказывай свои потребности и эмоции. В этом суть ННС — в установлении взаимоотношений, построенных на доверии и эмпатии.

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