Об стенку горохом! Как говорить так, чтобы тебя услышали

Если почти каждый разговор заходит в тупик — это не повод ссориться и хлопать дверью. Нужно использовать ненасильственный метод общения. Психологическая поддержка поделилась советами, как говорить так, чтобы тебя услышали — смотри и ты.
Если твой собеседник не слышит тебя и не хочет реагировать, попробуй метод ННС. Ненасильственное общение описал американский психолог Маршалл Розенберг в своей книге Язык жизни.
Этот метод общения заключается в том, чтобы сосредоточиться на понимании потребностей и чувств другого человека. Ведь они взаимосвязаны. Чувства зависят от удовлетворенности потребностей.
Чтобы построить продуктивное и ненасильственное общение, попробуй относиться с эмпатией и сочувствием к себе и окружающим.
Метод такого общения состоит из четырех этапов:
Чтобы говорить без оценок и лишних эмоций говори, например, так:
Например, когда жена говорит: “Ты каждый вечер задерживаешься допоздна. Любишь свою работу больше меня!”, она имеет в виду, что ее потребность в близости не удовлетворена, но мужчина услышит критику.
Например, когда жена говорит: “Ты каждый вечер задерживаешься допоздна. Любишь свою работу больше меня!”, она имеет в виду, что ее потребность в близости не удовлетворена, но мужчина услышит критику.
Важно: в течение коммуникации не перекладывай вину и ответственность, а также не осуждай собеседника.
Четко высказывай свои потребности и эмоции. В этом суть ННС — в установлении взаимоотношений, построенных на доверии и эмпатии.
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