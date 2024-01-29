Психологія

Співчуття до себе — нормально чи ні? Що варто знати про це відчуття і чи корисне воно

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 29 Січня 2024, 18:30
Співчуття до себе — чи нормальне це явище і що робити
Фото: Unsplash

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