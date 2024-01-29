Співчуття до себе — нормально чи ні? Що варто знати про це відчуття і чи корисне воно

У тебе трапляється таке, що відчуваєш співчуття до себе? Це може бути будь-яка ситуація — невдача на роботі, потреба комусь відмовити, соціальний/фізичний або інший стан. У матеріалі розповімо, чи корисним є співчуття до себе і чому його варто розвивати.

Співчуття до себе — чи нормальне це явище і що робити

Канал Психологічна підтримка з посиланням на Mindful Self-Compassion Workbook розповів про співчуття до себе більше. Попри те, що сьогодні від нас вимагається більше, ніж, наприклад, 10 чи 20 років тому, люди досі не ідеальні.

Ми можемо відчувати емоційний біль, переживати важкі часи, до того ж завжди знайдеться хтось розумніший, кращий за нас. І тому в нас часто прокидається внутрішній критик, який реагує на будь-які наші прояви слабкості, — пишуть у Психологічній підтримці.

Надмірні вимоги до себе можуть створити перепони на шляху до щастя та гармонії. Докторка психологічних наук Крістін Нефф каже, що люди, які зі співчуттям ставляться до себе і власних недоліків, є щасливішими за тих, хто себе засуджує.

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Підтримка себе дозволить розвивати емоційну стійкість, зменшити роздратування та гнів. Співчуття собі — не егоїзм, адже йдеться про прояви тепла, розуміння і турботи про себе. А це дасть можливість мати ресурс на таке саме ставлення до інших людей.

Щоб навчитися співчувати собі, варто насамперед бути собі другом(подругою). Це означає ставитися до своїх недоліків чи проблем з добротою та розумінням, як це роблять справжні друзі. Важливо не критикувати себе, не засуджувати.

Не менш важливим є етап прийняття своєї неідеальності. Всі припускаються помилок, і це нормально. Чому ми приймаємо помилки інших, а свої ні? Подумай над цим.

Жити усвідомлено — третя порада, аби розвинути співчуття до себе. Будь відкритим(-ою) до реальності моменту. Думай та усвідомлюй емоції, відчуття без опору чи уникнення проблеми. Це навчить справлятися з емоціями у здоровий спосіб.

Раніше ми розповідали, як навчитися приймати допомогу інших.

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