Упасти — не страшно. Гірше — не могти встати. Що таке емоційна стійкість та як її розвинути

Трагічні події, які можуть трапитись у житті кожної людини, пригнічують та емоційно розхитують. Однак на прикладі війни в Україні ми бачимо, що всі реагують на жахи по-різному.

Хтось заряджається ненавистю до ворога та вступає до лав ЗСУ, хтось переймається ще глибшою любов’ю до свого народу та йде волонтерити, а хтось не має сил нічого робити й тоне в страшних новинах.

Психотерапевт і дитячий психіатр Олег Романчук впевнений, що на це впливає багато факторів, зокрема й стійкість характеру. Читай, з чого вона складається та як її можна розвинути.

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Що таке стійкість

Психотерапевт пояснює, що деякі психотравмувальні події є настільки руйнівними, що можуть вибити з колії навіть найсильнішу людину.

Однак стійкість — це не про те, щоб не впасти, а про те, щоб знайти в собі сили встати. Це — вибір жити.

У кожної людини є свій рівень стійкості, який можна розвивати. Для цього треба врахувати п’ять складників: цінності, ефективні дії, корисне мислення, мудра регуляція енергії та емоцій і міцні стосунки. Поговоримо про кожен пункт детальніше.

Цінності

Віктор Франкл (австрійський психолог — ред.) писав, що людина здатна долати навіть найскладніші випробування, якщо може зберегти відчуття сенсу свого життя, — каже Романчук.

До прикладу можна привести військових, які відправляються на передову. Ці люди розуміють, що можуть загинути, але для них є щось більш цінне, ніж їхнє життя — любов до рідної країни, бажання захистити своїх дітей, прагнення справедливості тощо.

Дія

Цінності та моральні установки найкраще підкріплювати діями. Не просто переживати за майбутнє, сидячи на дивані, а бути в строю: працювати, волонтерити, донатити, навчатись, виховувати дітей і таке інше.

Це дасть відчуття свого зв’язку з майбутньою перемогою та допоможе вгамувати тривожність.

Корисне мислення

Мислення — дуже потужна річ, яка може бути як другом, так і ворогом людини. Адже залежно від своїх думок ми обираємо шлях, яким йдемо по життю.

Наприклад, у 2014 році людина втратила своє житло в Донецьку та була змушена переїхати до Києва. У 2022 році їй знову довелось тікати на захід, залишаючи зруйновану оселю.

Можна думати, що це жахлива і дуже несправедлива ситуація, а можна мислити так: “Я вже один раз впорався(-лась) з цим лихом і тепер дам собі раду”. Кожен обирає свій шлях.

Регуляція енергії та емоцій

Самі по собі емоції не можуть бути поганими. Вони надають значення подіям, дають людину енергію діяти та дозволяють розповісти іншим про свої почуття та потреби.

Однак якщо емоції тривають надто довго, людина не може знайти правильний спосіб їх вивільнити, тоді це створює проблему. Свої емоції потрібно вчитись регулювати.

Стосунки

Стосунки дають людині можливість відчути колективну стійкість, завдяки чому підсилюється й індивідуальна стійкість.

Розвиваючи ці п’ять компонентів — а це навички, не вроджені характеристики, ми гартуємо стійкість. Стійкість — як м’язи: коли їх тренуєш, вони стають дужчими, — зауважує експерт.

Допомогти тренувати стійкість можуть дві практики:

фізична активність — адже рух сильно впливає на психічний стан та допомагає регулювати емоції; корисне мислення — не зациклюватись на негативних думках, а зосереджуватись на своїх цінностях, виражених словами.

Під час війни багатьох українців періодично накриває розгубленість. Та є певні стратегії, які можуть допомогти вийти з цього стану. Читай, як позбутись почуття безпорадності.

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