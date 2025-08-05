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Теннис, футбол и даже хоккей: как спорт помогает укрепить менталку во время войны

Ирина Цымбал 05 августа 2025, 08:00

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