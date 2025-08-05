Теннис, футбол и даже хоккей: как спорт помогает укрепить менталку во время войны

Физическая активность — действенный способ восстановления и сохранения ментального здоровья. Во всех областях Украины организовали День спільнодії, представив Формулу стійкості та відновлення плюс Активні парки.

Мероприятия проходят в рамках всеукраинской программы ментального здоровья Ти як? В Черкассах и молодежь, и взрослые смогли убедиться, как физическая активность способствует улучшению настроения самочувствия.

В Черкасской области провели мероприятие по физической активности

На одной из локации во время Дня спільнодії можно попробовать новую активность или заняться любимым видом спорта. Люди всех возрастов выбирают занятия по душе. Алла давно занимается спортом и хорошо знает, что он не только о физической форме, но и о ментальном здоровье.

— Для меня спорт — это жизнь. Я всем, чем только можно занимаюсь: теннис, шашки, шахматы, велоспорт, плавание. Я люблю все. Так отвлекаешься от всего.

Когда занимаешься спортом, бегаешь за тем же воланчиком или еще за чем-то, ты не думаешь, что сейчас война. Так что спорт от всего отвлекает: от всяких невзгод, плохих мыслей.

Несмотря на несколько повышенное давление, Елена не сдерживает эмоций. Говорит, получила немало позитива. Приняла участие в движении, попробовала новый для себя вид активности и поработала с психологом.

— Получила кучу удовольствия, потому что поиграла в хоккей, никогда в жизни не делала. Потом очень хорошая была разминочка. Измерили мне давление, взвесили. Приятная очень атмосфера. Кучу позитива получила.

— Наша локация представляет островок здоровья. Мы охотно рассказываем всем посетителям, как правильно питаться, каковы основные правила здорового образа жизни, что часть здоровья — активные физические упражнения, умение бороться со стрессами, — рассказывает заместитель директора Черкасского областного центра и контроля и профилактики болезней Наталья Выдра.

Найти активность по душе и собственными силами желающие могли на спортивных локациях. Они представлены до десятка на разный возраст и физическое состояние людей.

Даже самые простые упражнения оказывают положительное влияние на самочувствие, улучшают физическую форму, внимание, концентрацию, улучшают сон и помогают справиться с раздражением.

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Этот путь сам прошёл и ветеран российско-украинской войны Александр Павленко. Он координатор социального проекта президента Украины и Министерства молодежи и спорта Активны парки.

Мужчина прошел Попасну, воевал на Бахмутском направлении и ныне действиями и собственным примером убеждает других, что лучшая реабилитация — это спорт, который еще и придает уверенность в себе.

Я ветеран войны, имею инвалидность, но когда я начинаю во что-то играть или заниматься, я забываю о боли. Это переключает человека с проблем, которые мы имеем сегодня. Спорт помогает нам проходить испытания как ничто в мире.

Стресс, выгорание, эмоциональное истощение, напряжение, тревога, которое сегодня испытывает большинство украинцев, сказывается на физическом здоровье. Нас также одолевают плохой сон, отсутствие аппетита, дискомфорт, общее ухудшение самочувствия.

Улучшить состояние и настроение поможет физическая активность. Неважно какая, небольшая движка, прогулка или спорт. Каждый может обрести активность по душе в своей громаде.

— В рамках всеукраинской программы мы интегрируем ментальное здоровье во все сферы и отрасли, ищем эти инструменты, которые помогут поддержать людей на уровне общины такими простыми путями, — говорит региональная координатор Ти як? Виктория Шепиль.

Такие активности одновременно прошли во всех областях и громадах Украины, ведь задача всеукраинской программы ментальное здоровье Ти як? инициированной первой леди Еленой Зеленской, показать людям возможности поддержки ментального здоровья в каждом обществе.

Иногда нашу жизнь очень усложняют психологические запреты. Мы рассказывали, что это как побеждать эти барьеры в своей жизни.

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