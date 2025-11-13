Стиль життя Свята

Як прикрасити ялинку в 2026: головні кольори і тренди року Червоного Коня

Ольга Петухова, редакторка сайту 13 Листопада 2025, 12:00 3 хв.
як прикрасити ялинку 2026
Фото Pexels

