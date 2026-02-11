Массовая гибель крабов: в море на Одесщине зафиксировали новые масляные пятна

Экосистема Черного моря оказалась под угрозой масштабного загрязнения. В акватории Одесского района и на территории национального природного парка Тузловские лиманы обнаружены огромные маслянистые пятна.

Экологи бьют тревогу: последствия вражеских обстрелов логистической инфраструктуры, произошедших в конце 2025 года, продолжают уничтожать морскую флору и фауну. Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

Эхо декабрьских обстрелов: почему море зацвело маслом

Причиной экологического инцидента стали атаки российских дронов в конце декабря 2025 года. Тогда в районе Аджалыкского лимана были повреждены цистерны с подсолнечным маслом. Значительная часть масла попала в открытое море.

Хотя прошло уже несколько месяцев, проблема никуда не исчезла. В настоящее время сотрудники нацпарка Тузловские лиманы фиксируют загрязнение, площадь которого достигает около 10 000 м². Масло, которое кажется безопасным пищевым продуктом, в морской воде превращается в смертельную угрозу.

Смерть под пленкой: массовая гибель крабов и дефицит кислорода

Специалисты объясняют: со временем основная масса масла полимеризовалась и осела на дно Одесского залива. Однако значительная часть вещества образует тонкую пленку на поверхности воды. Эта пленка перекрывает доступ кислорода, что критично для дыхания морских организмов.

Первые трагические последствия уже зафиксированы после последнего шторма. Волны вынесли на берег большое количество погибших крабов.

Масляная пленка действует как удавка. Она не дает морю дышать, а во время шторма осадок со дна поднимается, еще больше усугужняя ситуацию для обитателей залива, — комментируют ситуацию представители заповедной зоны.

Экологический террор как стратегия агрессора

Этот инцидент является прямым доказательством того, что удары РФ по украинским портам и гражданским объектам логистики имеют долгосрочное разрушительное воздействие. Экологический террор становится частью военной стратегии: уничтожая терминалы, враг одновременно уничтожает уникальные природные резерваты, такие как Тузловские лиманы.

Последствия этого экоцида не ограничиваются только территориальными водами Украины. Загрязнение Черного моря — это вызов для всего бассейна, который потребует десятилетий на восстановление природного баланса.

Ситуация в Черном море является частью общемировой трагедии, разворачивающейся в океанах. Пока локальные экосистемы страдают от военных действий, глобальное потепление океанов серьезно ударило по коралловым рифам.

Ученые предупреждают: кораллы находятся на грани вымирания. Стремительное повышение температуры воды приводит к их обесцвечиванию и гибели, что разрушает фундамент морской жизни в планетарном масштабе. И если атаки РФ — это сознательное уничтожение природы, то кризис кораллов — это финальное предупреждение от самой планеты о необратимости перемен.

