Антарктида тает: как поднятие уровня океана изменит судьбу Одессы и мировых мегаполисов

Антарктида кажется далекой и чужой, но именно там сейчас решается судьба украинских городов и мировой экосистемы. Таяние ледников — это уже не сюжет голливудского фильма, а реальность, которую ежедневно фиксируют украинские ученые на станции Академик Вернадский.

О том, почему Одесса может оказаться под водой, как меняется озоновая дыра и чем опасно опреснение океана, рассказал в интервью РБК-Украина метеоролог-озонометрист, глава 30-й Украинской антарктической экспедиции Александр Полудень.

Что будет с Одессой и мировыми мегаполисами, если растают ледники

Сегодня Украина наслаждается относительно спокойным климатом. Мы не сталкиваемся с разрушительными цунами или тайфунами, однако стабильность — вещь хрупкая. Как объясняет Александр Полудень, даже умеренные широты вскоре почувствуют дыхание глобального потепления.

Мы не знаем, что такое цунами, штормы, ураганы, тайфуны. У нас оптимальные температуры, есть снега и дожди, но когда изменится климат, то ситуация ухудшится — будут более экстремальные температурные коридоры, — предупреждает полярник.

Наибольший страх климатологов — полное таяние антарктического льда. Математика здесь неумолима: если все ледники планеты превратятся в воду, уровень Мирового океана поднимется на колоссальные 70 метров. Для прибрежных городов это приговор.

А наша Одесса расположена на высоте 39-36 метров над уровнем моря. Конечно, это повлияет не только на Украину, но и на весь мир. Многие мегаполисы расположены на береговой линии материков. Поднятие Мирового океана на 70 метров означает, что это всё уйдет под воду, — объясняет Александр Полудень.

Последствия таяния ледников в Антарктиде для экосистемы Мирового океана

Однако подъем воды — лишь часть беды. Огромное количество пресной воды из ледников радикально изменит химический состав океана. Опреснение может стать смертельным для тысяч видов морских обитателей.

— Это нарушит условия жизни морских организмов, могут исчезнуть отдельные виды. А если из биологической цепи кто-то выпадет, то остальным нечего будет есть — они тоже окажутся под угрозой, так как не будут иметь альтернативы, — подчеркивает ученый.

Почему возникает озоновая дыра и какие факторы разрушают атмосферу

Несмотря на тревожные прогнозы по климату, в вопросе озонового слоя появились позитивные новости. Наблюдения 2025 года показали, что период существования озоновой дыры стал короче.

В Украине есть только один сверхточный прибор для таких измерений — спектрофотометр Добсона, который находится именно на станции Академик Вернадский. Александр Полудень, для которого это уже шестая экспедиция, отмечает, что человечество всё-таки смогло повлиять на ситуацию к лучшему.

Когда полностью затянется озоновая дыра над Антарктикой

Благодаря Монреальскому протоколу, который запретил вредные фреоны, разрушительное влияние химии на атмосферу начало уменьшаться. Хотя одна молекула хлора всё еще способна уничтожить до тысячи молекул озона, общая тенденция оптимистична.

Тенденция идет на улучшение. К 2050-2060 годам период озоновой дыры над Антарктикой должен существенно сократиться, — прогнозирует метеоролог.

Ученый объясняет, что озоновая дыра не является постоянной. Ее размер зависит от погоды: циклоны приносят новые порции озона из океана, в то время как сухая и морозная антициклоническая погода способствует ее разрушению.

Хотя истощение озонового слоя фиксируют по всей Земле, именно над Антарктикой этот процесс наиболее выражен из-за специфических облаков из кристаллов льда, которые годами сохраняют в себе химические убийцы озона.

Сегодня украинские полярники продолжают передавать уникальные данные мировому научному сообществу, помогая понять, как защитить планету от необратимых изменений. Ведь то, что происходит на ледяном континенте сегодня, уже завтра может постучать в двери каждого украинца.

