Как найти работу по душе даже во время войны: советы эксперта

Работа занимает две трети нашей жизни, поэтому к выбору профессии следует подходить осознанно. Кое-кто умело сочетает свои профессиональные навыки с хобби и получает работу мечты. А кому-то везет меньше, и тогда ежедневные задания на работе становятся просто способом для заработка денег.

Но как выбрать работу по душе, особенно когда выбирать не из чего, потому что продолжается война? Эксперт с поиска работы Катерина Гончаренко рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе работы и как понять, что именно тебе по душе.

Найти важное для себя

Война выбила из колеи каждого украинца, и это факт. Но даже, несмотря на это, лучше замедлиться, отойти от общей суеты и спросить себя: что же я вообще хочу и могу делать?

Чтобы найти любимое дело, попробуй понять источник собственной мотивации и силы — того, что доставляет тебе удовольствие.

При поиске занятия на жизнь важно прислушиваться к себе: вряд ли возможно достичь высот, если не заинтересован (-а) в развитии той сферы, где ты работаешь.

Примером может служить откровенное интервью себе или кому-то, кто задаст тебе необходимые вопросы. Такие разговоры расставляют приоритеты правильно и честно.

Советы, как начать поиск работы и кто может помочь

Найди карьерного работника. Такой специалист поможет найти работу и сферу деятельности, отвечающую твоим интересам, навыкам, требованиям к зарплате. Такой человек может расширить горизонты для тебя и предложить такие профессии, о которых ты мог/могла даже не догадываться.

Подбирать работу следует по навыкам, а не внешности или зарплате. На это следует обратить внимание.

Составь реалистичный список вещей, которые ожидаешь получить от работы. То есть такой список покажет, что тебе важно: баланс между работой и личной жизнью, финансовая стабильность, коллектив.

Когда определена отрасль: на что обратить внимание при выборе работы?

Предположим, что ты уже выбрал/выбрала деятельность мечты. Теперь стоит сузить поиск к отдельной компании, требующей специалиста с такими навыками. При выборе необходимо обратить внимание на исследование желаемого места работы.

Старайся узнать как можно больше о понравившейся тебе компании. Это поможет понять, хочешь ли ты в ней работать.

Не поленись и поищи, чем компания занимается. Не стоит спешить и нажимать на первую попавшуюся вакансию: связаться с компанией без проблем можно онлайн, много информации есть на официальных сайтах и ​​страницах в социальных сетях.

Узнайте больше о культуре и ценностях компании и о том, как она взаимодействует с командой. Такие знания могут пригодиться даже на собеседовании.

Подробнее узнай о рабочих местах и ​​графике работы, оплатах и ​​других деталях. Таким образом ты сможешь примерно представить то, что тебя ожидает дальше.

Как повысить свои шансы на собеседовании

Да и не только на собеседовании: ведь, чтобы устроиться на работу, стоит иметь большую базу умений и навыков в интересующей тебя сфере.

Никогда не переставай учиться. Проходи курсы или тренинги, читай дополнительную литературу и ищи людей, которые могут объяснять важные моменты бесплатно на платформах YouTube, например.

Будь реалистом и не опускай руки при первых неудачах. Даже если поначалу работа очень нравится, небольшие проблемы могут полностью отрезать желание работать в этой сфере в дальнейшем. Но не стоит останавливаться и бросать дело сразу.

Не забывай, что анализировать свою деятельность нужно постоянно для того, чтобы не выгореть на работе до конца.

Думать и искать работу никогда не рано, даже если тебе еще не исполнилось 18 лет! Если же ты до сих пор думаешь, что работа для несовершеннолетних — это низкооплачиваемые незаконные действия, то рекомендуем прочитать наш материал об особенностях трудоустройства тех, кому меньше 18.

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