Как найти работу по душе даже во время войны: советы эксперта

Работа занимает две трети нашей жизни, поэтому к выбору профессии следует подходить осознанно. Кое-кто умело сочетает свои профессиональные навыки с хобби и получает работу мечты. А кому-то везет меньше, и тогда ежедневные задания на работе становятся просто способом для заработка денег.
Но как выбрать работу по душе, особенно когда выбирать не из чего, потому что продолжается война? Эксперт с поиска работы Катерина Гончаренко рассказала, на что стоит обратить внимание при выборе работы и как понять, что именно тебе по душе.
Война выбила из колеи каждого украинца, и это факт. Но даже, несмотря на это, лучше замедлиться, отойти от общей суеты и спросить себя: что же я вообще хочу и могу делать?
Примером может служить откровенное интервью себе или кому-то, кто задаст тебе необходимые вопросы. Такие разговоры расставляют приоритеты правильно и честно.
Примером может служить откровенное интервью себе или кому-то, кто задаст тебе необходимые вопросы. Такие разговоры расставляют приоритеты правильно и честно.
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Предположим, что ты уже выбрал/выбрала деятельность мечты. Теперь стоит сузить поиск к отдельной компании, требующей специалиста с такими навыками. При выборе необходимо обратить внимание на исследование желаемого места работы.
Да и не только на собеседовании: ведь, чтобы устроиться на работу, стоит иметь большую базу умений и навыков в интересующей тебя сфере.
Думать и искать работу никогда не рано, даже если тебе еще не исполнилось 18 лет! Если же ты до сих пор думаешь, что работа для несовершеннолетних — это низкооплачиваемые незаконные действия, то рекомендуем прочитать наш материал об особенностях трудоустройства тех, кому меньше 18.
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