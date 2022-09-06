У Польщі працюють понад мільйон українців — що для цього потрібно та які вакансії мають попит

Польща стала доброю подругою України — це показала війна. Дружня сусідка не тільки прийняла біженців, а й забезпечує їх роботою. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, яка робота є для українців у Польщі, чи треба знати мову й отримувати дозвіл на працевлаштування.
Очільник польського уряду Матеуш Моравецький повідомив, що понад мільйон українських біженців працюють у Польщі. Отже, вони утримують себе самостійно, а не живуть за кошти поляків.
Для тих із вас, хто думав би, що Польська держава їх утримує, я вже сьогодні відповім, що так не є, бо вони платять податки, платять внески до Закладу соціального страхування.
Для тих із вас, хто думав би, що Польська держава їх утримує, я вже сьогодні відповім, що так не є, бо вони платять податки, платять внески до Закладу соціального страхування.
Про це Моравецький заявив 3 вересня під час візиту до мешканців села Жально.
Вакансій на українському ринку досі бракує. Якщо ти вагаєшся, чи зможеш знайти роботу за кордоном, Ukraina.pl розповіли, які професії для українців мають попит у Польщі.
Найбільш затребуваними на польському ринку є медичні працівники — лікарі, медсестри, доглядальники.
Також бракує робітників — слюсарів, столярів та мулярів. Оскільки мода на такі професії зменшується, розмір зарплати збільшується. Заробити на цій посаді можна до 4 тис. злотих (приблизно 31 тис. грн).
Якщо ти маєш іншу спеціальність, влаштуватися на роботу в Польщі також можливо. Вакансії швачок, кухарів, офісних працівників або робітників заводу є доступними.
Для складнішої роботи знадобиться знання мови.
За новим Законом про допомогу біженцям з України, тепер не потрібно отримувати дозвіл на роботу. У тебе має бути лише дозвіл на тимчасове проживання.
Більшість роботодавців розраховують на знання польської мови. До того ж завдяки їй можна отримувати кращі посади та вищу зарплату.
Українцям також пропонують проходити експрес-курси польської або спілкуватися англійською.
Якщо ти не плануєш вивчати мову найближчим часом, зможеш працювати на посадах, де її знання не обов’язкове — кухаря, швачки, робітника заводу тощо.
А якщо бажаєш працювати в Україні, раніше ми розповідали, як відкрити бізнес під час війни та отримати кредит під 0%.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!