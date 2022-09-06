У Польщі працюють понад мільйон українців — що для цього потрібно та які вакансії мають попит

Польща стала доброю подругою України — це показала війна. Дружня сусідка не тільки прийняла біженців, а й забезпечує їх роботою. У нашому матеріалі ти дізнаєшся, яка робота є для українців у Польщі, чи треба знати мову й отримувати дозвіл на працевлаштування.

Понад мільйон українців працюють у Польщі

Очільник польського уряду Матеуш Моравецький повідомив, що понад мільйон українських біженців працюють у Польщі. Отже, вони утримують себе самостійно, а не живуть за кошти поляків.

Для тих із вас, хто думав би, що Польська держава їх утримує, я вже сьогодні відповім, що так не є, бо вони платять податки, платять внески до Закладу соціального страхування.

Про це Моравецький заявив 3 вересня під час візиту до мешканців села Жально.

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Робота для українців у Польщі

Вакансій на українському ринку досі бракує. Якщо ти вагаєшся, чи зможеш знайти роботу за кордоном, Ukraina.pl розповіли, які професії для українців мають попит у Польщі.

Найбільш затребуваними на польському ринку є медичні працівники — лікарі, медсестри, доглядальники.

Також бракує робітників — слюсарів, столярів та мулярів. Оскільки мода на такі професії зменшується, розмір зарплати збільшується. Заробити на цій посаді можна до 4 тис. злотих (приблизно 31 тис. грн).

Якщо ти маєш іншу спеціальність, влаштуватися на роботу в Польщі також можливо. Вакансії швачок, кухарів, офісних працівників або робітників заводу є доступними.

Для складнішої роботи знадобиться знання мови.

Мова та дозвіл на роботу

За новим Законом про допомогу біженцям з України, тепер не потрібно отримувати дозвіл на роботу. У тебе має бути лише дозвіл на тимчасове проживання.

Більшість роботодавців розраховують на знання польської мови. До того ж завдяки їй можна отримувати кращі посади та вищу зарплату.

Українцям також пропонують проходити експрес-курси польської або спілкуватися англійською.

Якщо ти не плануєш вивчати мову найближчим часом, зможеш працювати на посадах, де її знання не обов’язкове — кухаря, швачки, робітника заводу тощо.

А якщо бажаєш працювати в Україні, раніше ми розповідали, як відкрити бізнес під час війни та отримати кредит під 0%.

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