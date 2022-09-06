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У Польщі працюють понад мільйон українців — що для цього потрібно та які вакансії мають попит

Анастасія Грубрина, практикантка сайту 06 Вересня 2022, 14:00
Робота для українців у Польщі — які вакансії затребувані
Фото: Pexels

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