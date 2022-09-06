В Польше работают более миллиона украинцев — что для этого нужно и какие вакансии пользуются спросом

Польша стала верной подругой Украины — это показала война. Дружественная соседка не только приняла беженцев, но и обеспечивает их работой. В нашем материале ты узнаешь, какая работа для украинцев есть в Польше, нужно ли знать язык и получать разрешение на трудоустройство.

Более миллиона украинцев работают в Польше

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил, что более миллиона украинских беженцев работают в Польше. Таким образом, они содержат себя самостоятельно, а не живут за средства поляков.

Для тех из вас, кто думал бы, что Польское государство их содержит, я уже сегодня отвечу, что это не так, потому что они платят налоги, платят взносы социального страхования.

Об этом Моравецкий заявил 3 сентября в ходе визита к жителям села Жально.

Работа для украинцев в Польше

Вакансий на украинском рынке до сих пор не хватает. Если ты сомневаешься, сможешь ли найти работу за границей, Ukraina.pl рассказали, какие профессии для украинцев пользуются спросом в Польше.

Наиболее востребованы на польском рынке медицинские работники — врачи, медсестры, сиделки.

Также не хватает рабочих специальностей — слесарей, столяров и каменщиков. Из-за спада моды на такие профессии размер зарплаты увеличивается. Заработать на этой должности можно до 4 тыс. злотых (около 31 тыс. грн).

Если у тебя другая специальность, устроиться на работу в Польше тоже можно. Вакансии швей, поваров, офисных работников или работников завода доступны.

Для более сложной работы потребуется знание языка.

Язык и разрешение на работу

Согласно новому Закону о помощи беженцам из Украины, теперь не нужно получать разрешение на работу. У тебя должно быть только разрешение на временное проживание.

Большинство работодателей рассчитывают на знание польского языка. К тому же, с ним можно получать должности получше и более высокую зарплату.

Украинцам также предлагают проходить экспресс-курсы польского или общаться на английском.

Если изучение языка сейчас для тебя не в приоритете, ты сможешь работать на должностях, где он не требуется — повара, швеи, работники завода и т. д.

А если ты хочешь работать в Украине, ранее мы рассказывали, как открыть бизнес во время войны и получить кредит под 0%.

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