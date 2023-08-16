Коли День незалежності Польщі та що відомо про цю дату: цікаві факти

День незалежності Польщі — особлива дата для всієї країни. Її святкують 11 листопада. Адже саме тоді було проголошення незалежності держави від панування Росії, Німецької імперії та Австро-Угорської імперії в 1918 році. Коли День незалежності Польщі та чому цей день наскільки важливий для місцевих — читай в матеріалі.

Коли День незалежності Польщі та чому її було так важко виборювати

Польщу ділили протягом 123 років. Тоді державу очолив маршал Юзеф Пілсудський. За його правління сформували перший демократичний уряд Польщі. Як пишуть історики, саме у листопаді поляки зрозуміли, що повернули свою незалежність. А постать Пілсудського викликала значне піднесення народу.

Вважають, що дата 11 листопада є доволі умовною. Адже державу неможливо відновити всього за день. Завдяки військовим формуванням, які брали участь в Першій світовій війні під командуванням Пілсудського, країна зрозуміла, що може бути вільною. Тобто за це легіоністи боролися багато років поспіль. Саме в листопаді 1918 року закінчувалася війна, яка змогла підірвати могутність країн, які поділили Польщу.

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Тоді країна вже мала перші ноти суверенності. Наприклад, у Варшаві почала діяти Регентська Рада. Уряд, який заклав основи незалежності. Він працював навіть попри те, що в місті ще стояли німецькі війська.

10 листопада того ж року маршал був звільнений німцями та приїхав до Варшави. Уже на другий день Юзеф взяв під свій контроль військо, а через кілька днів отримав повну владу. Саме тому поляки вели довготривалу дискусію про те, яку дату вважати формальною (щодо Дня незалежності).

Коли День незалежності Польщі та як обирали дату

Після довгих дебатів, через рік, 11 листопада 1919 року, відзначили днем, який приніс Польщі незалежність. Як офіційна дата свято закріпилося у 1937 році.

До цього дня Пілсудський взяв під контроль Варшаву та разом із формуваннями відбивав у німців ключові стратегічні пункти.

Наприклад, дільниці та склади зі зброєю. Уже після того, як країна змогла повернути собі столицю та центр рішень, зародилася незалежна Польща. Тому після довгих 123 років Польща змогла здобути свободу.

Як Польщу проголосили незалежною

Документ про повстання польської держави підписав Юзеф Пілсудський 16 листопада. У Варшаві цей документ було проголошено радіостанцією WAR. Її просто забрали з рук німців.

Історики тих часів писали про радіостанцію так, що вона була вікном у світ молодої держави, адже про Польщу та поляків мало хто знав на той момент.

Раніше ми розповідали, як відправити посилку в Польщу.

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