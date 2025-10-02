Мінімальна зарплата в Польщі: яка виходить нетто і брутто

У 2025 році Польща продовжує політику підвищення мінімальної заробітної плати, аби підтримати працівників у умовах економічних викликів. Читай у матеріалі, яка зарплата в Польщі брутто та нетто.

Мінімальна зарплата в Польщі: брутто та нетто

Згідно з офіційними даними, з 1 січня 2025 року мінімальна зарплата становить 4666 злотих брутто (до вирахування податків), або 53 тисячі грн. Після сплати податків та внесків (соціальне страхування ZUS, медичне страхування NFZ та податок на прибуток) нетто-сума сягає близько 3510,92 PLN, або ж 40 тис. грн.

Порівняно з 2024 роком, коли з липня мінімальна зарплата в Польщі була 4300 злотих брутто(або 49 тис. грн.), зростання склало 366 злотих. За останні два роки мінімалка зросла вдвічі, відображаючи антиінфляційну стратегію уряду.

Для погодинної оплати мінімальна ставка в Польщі — 30,5 злотих брутто за годину, що після відрахувань становить приблизно 22,03 PLN нетто. Це стосується працівників на неповний робочий день чи за контрактом.

Зазначимо, що розрахунок нетто залежить від типу договору: для стандартного трудового договору відрахування включають 13,71% на пенсійне страхування, 2,45% на страхування непрацездатності, 9% на медичне, плюс податок на доходи (PIT) за шкалою 12% або 32% залежно від доходу. Молоді працівники до 26 років звільнені від PIT, що підвищує їх нетто.

Мінімальна зарплата в Польщі 2025: різниця від української

Для українців, які працюють у Польщі, ця мінімальна зарплата особливо приваблива: вона перевищує українську в шість разів. В Україні мінімалка складає 8000 гривень (близько 190 доларів) брутто, нетто — 6160 гривень після 18% ПДФО та 5% військового збору.

Багато українців обирають Польщу через вищі доходи, але часто не враховують витрати: оренда житла (1500-3000 злотих), їжа (800-1200), транспорт (200-300). Нетто-сума дозволяє покрити базові потреби, але для заощаджень потрібна вища кваліфікація.

