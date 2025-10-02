Минимальная зарплата в Польше: выходящая нетто и брутто

В 2025 г. Польша продолжает политику повышения минимальной заработной платы, чтобы поддержать работников в условиях экономических вызовов. Читай в материале, какая зарплата в Польше брутто и нетто.

Минимальная зарплата в Польше: брутто и нетто

Согласно официальным данным, с 1 января 2025 года минимальная зарплата составляет 4666 злотых брутто (до вычета налогов), или 53 тысячи грн. После уплаты налогов и взносов (социальное страхование ZUS, медицинское страхование NFZ и налог на прибыль) нетто-сумма составляет около 3510,92 PLN, или 40 тис. грн.

По сравнению с 2024 годом, когда с июля минимальная зарплата в Польше была 4300 злотых брутто(49 тис. грн.), рост составил 366 злотых. За последние два года минималка выросла вдвое, отражая антиинфляционную стратегию правительства.

Для почасовой оплаты минимальная ставка в Польше — 30,5 злотых брутто в час, что после отчислений составляет примерно 22,03 PLN нетто. Это касается работников на неполный рабочий день или по контракту.

Отметим, что расчет нетто зависит от типа договора: для стандартного трудового договора отчисления включают 13,71% на пенсионное страхование, 2,45% на страхование нетрудоспособности, 9% на медицинское плюс налог на доходы (PIT) по шкале 12% или 32% в зависимости от дохода. Молодые работники к 26 годам освобождены от PIT, что повышает их нетто.

Минимальная зарплата в Польше 2025: разница от украинской

Для работающих в Польше украинцев эта минимальная зарплата особенно привлекательна: она превышает украинскую в шесть раз. В Украине минималка составляет 8000 гривен (около 190 долларов) брутто, нетто — 6160 гривен после 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора.

Многие украинцы выбирают Польшу из-за более высоких доходов, но часто не учитывают расходы: аренда жилья (1500-3000 злотых), еда (800-1200), транспорт (200-300). Нетто-сумма позволяет покрыть базовые потребности, но для сбережений требуется более высокая квалификация.

Ранее мы рассказывали, какова минимальная зарплата в Украине в 2025 году и есть ли перспективы ее роста.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!